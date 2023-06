Déception après la décision de la Cour suprême sur l’Entente sur les tiers pays sûrs

La décision de la Cour suprême sur l’Entente sur les tiers pays sûrs offre un résultat « mitigé », selon les organisations derrière la contestation judiciaire. Même si cet accord canado-américain est maintenu pour l’instant, il demeure une « ouverture », disent les groupes, car le recours est renvoyé en Cour fédérale, qui devra examiner en profondeur l’un des aspects.

Vendredi matin, le plus haut tribunal du pays a décidé de maintenir intact l’accord entre le Canada et les États-Unis qui permet le renvoi de demandeurs d’asile ayant traversé la frontière entre les deux pays. À l’unanimité, les juges ont évalué qu’il ne contrevient pas à leurs droits à la vie, à la liberté et à la sécurité. La question de savoir si l’entente contrevient au principe de l’égalité demeure entière et la Cour fédérale devra s’y pencher, puisqu’aucun tribunal n’a tranché cette question.

« Il n’y a rien qui va changer pour les réfugiés demain matin, car le statu quo est maintenu, ce qui n’est évidemment pas ce qu’on cherchait », a ainsi dit au Devoir Marisa Berry Méndez, la responsable des campagnes pour Amnistie internationale Canada francophone.

Sur la colline du Parlement à Ottawa, son homologue du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), Gauri Sreenivasan, a insisté en conférence de presse sur le fait que les États-Unis « ne sont pas un tiers pays sûr pour les réfugiés ». Elle a ajouté que les groupes ont offert « des preuves accablantes », que le renvoi des demandeurs d’asile vers les États-Unis pouvait causer de « sérieuses violations » à leurs droits.

En entrevue, l’autre codirectrice générale du CCR, Lauren Lallemand, a aussi affirmé qu’elle trouvait la décision « décevante », car sans effet pour les réfugiés à la frontière. « Des personnes sont déjà décédées à la frontière et ça va continuer s’il n’y a pas de changement concret », croit-elle.

Mais les juges n’ont pas désavoué complètement leurs arguments présentés devant les instances inférieures. Le juge Nicholas Kasirer, qui signe le jugement au nom de ses collègues, a notamment pris acte du fait que « les personnes renvoyées aux États-Unis risquent d’y être détenues ». Mais les personnes qui font face à ces risques de détention ont des recours qui ne sont pas « illusoires », est-il écrit dans la décision.

Ces « soupapes de sécurité » ont été jugées suffisantes, comme la possibilité de faire contrôler les motifs de leur détention, ou encore des exemptions discrétionnaires pour ne pas renvoyer un demandeur qui se présente à la frontière terrestre canadienne depuis les États-Unis.

Or, pour les groupes derrière cette procédure judiciaire, ces « soupapes » n’existent que sur papier. « Dans l’expérience vécue des personnes réfugiées et des travailleurs de première ligne, elles n’existent pas de façon pratique », dit Mme Lallemand. Les agents frontaliers ne disposent pas de l’information pour pouvoir exempter par exemple un demandeur d’asile de l’application de l’entente.

Même les exceptions prévues dans l’accord, comme le fait de pouvoir demander l’asile si on a déjà de la famille au Canada, « sont appliquées de manière très subjective et très variable », affirme quant à lui Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). « S’il y a d’autres soupapes qui marchent, on aimerait les connaître », ajoute-t-il.

« Surtout, depuis l’élargissement de l’entente, presque tous les demandeurs sont repoussés », précise quant à elle Mme Berry Méndez.

Contexte

En revanche, la Cour suprême « n’a pas donné au fédéral une carte blanche », reprend M. Reichhold, mais il faudra des années « avant qu’il se passe autre chose ».

La définition du statut de réfugié sur la base de la Convention de Genève de 1951, aujourd’hui enchâssée dans notre propre loi, décrit plusieurs types de persécutions. Le Canada interprète que la violence basée sur le genre, comme la violence conjugale, entre dans les persécutions valides. « Mais ce n’est pas le cas aux États-Unis. Alors si quelqu’un essaie de présenter sa demande d’asile sur ce motif, ce sera rejeté », détaille Lauren Lallemand, du CCR.

« Il faut aussi se remettre dans le contexte de ce qui se passait aux États-Unis » quand les trois organismes ont déposé leur contestation judiciaire, soit en 2017, dit Sule Tomkinson, professeur de science politique à l’Université Laval. Durant la présidence de Donald Trump, le procureur général Jeff Sessions et des décisions de juges en immigration avaient mis un terme à l’attribution du statut de réfugié pour les femmes victimes de violence.

Le gouvernement de Joe Biden n’applique plus ce jugement, dit cette spécialiste du droit administratif. « C’est ce qui démontre bien l’aspect politique du droit d’asile », se désole-t-elle. Le Canada a été le premier pays à reconnaître que les femmes peuvent demander l’asile pour cause de violence conjugale, dès 1993, rapporte Mme Tomkinson.

Elle se dit peu surprise par la décision de la Cour suprême et constate que les politiques d’asile font « du surplace ». La professeure salue néanmoins les observations du juge Kasirer sur le fait qu’il ne peut y avoir de « hiérarchisation » des droits. Le droit à l’égalité est aussi important que le droit à la liberté, et là-dessus, la Cour fédérale devra faire ses devoirs.