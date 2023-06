Les locaux de prière demeurent interdits dans les écoles, pour l’instant

Les locaux de prière demeurent interdits dans les écoles publiques du Québec — du moins, pour l’instant. Un juge a rejeté mercredi matin la demande de ceux qui réclamaient la suspension immédiate, avant procès, du décret qui empêche les écoles de fournir de telles salles aux élèves.

Cette contestation du décret caquiste n’est toutefois pas terminée : il ne s’agissait que d’une étape du processus. Le dossier va maintenant suivre son cours et il y aura éventuellement un procès en bonne et due forme qui examinera sa constitutionnalité.

Ceux qui s’opposent au décret auront à nouveau l’occasion de plaider qu’il est discriminatoire et contraire à la liberté de religion, un droit fondamental protégé par les chartes des droits et libertés. Selon le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), qui pilotent la contestation, la mesure atteint de façon disproportionnée les élèves de confession musulmane.

L’affaire avait été plaidée mardi devant le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure, au palais de justice de Montréal.

Dans son jugement, le magistrat s’est dit convaincu que les élèves qui souhaitent prier durant les heures de classe subissent « un préjudice irréparable » depuis que le décret a été dicté. Un jeune de 16 ans de confession musulmane a expliqué dans une déclaration sous serment qu’il devait désormais se cacher pour faire une prière sur le terrain de son école secondaire sur l’heure du midi.

Le décret avait été adopté ce printemps car le gouvernement caquiste estime que la présence de tels locaux n’est tout simplement pas compatible avec le principe de laïcité de l’État québécois. « L’école, ce n’est pas un lieu de prière », avait lancé à ce moment le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. L’école montréalaise où le jeune étudie n’a pas contesté la demande de suspension, choisissant de « s’en remettre à la justice. »

Dans son jugement rendu oralement, le juge Granosik a déclaré qu’il y a « collision frontale » sur « l’utilisation de l’espace à l’école publique entre l’interdiction des prières manifestes et la pratique religieuse. »

Il a rappelé qu’un tribunal ne doit intervenir, pour suspendre immédiatement et avant procès, une loi ou une autre mesure gouvernementale, que dans « des circonstances exceptionnelles. » La tâche était donc fort ardue pour l’élève et les groupes contestataires, et ils ont échoué. Mercredi, l’ACLC s’est dite déçue de la décision, mais souhaitait l’analyser plus en détail avant de se prononcer plus longuement.

Pour obtenir la suspension demandée, il devait aussi y avoir « une réelle urgence » qui requiert l’intervention immédiate d’un juge. Ici, le magistrat ne la voit pas : deux mois se sont écoulés avant que les groupes se présentent en Cour. Le juge Granosik a aussi rappelé que les vacances scolaires débutent dans quelques jours. Il n’y aura pas d’atteinte aux droits durant cette période estivale, estime-t-il.

Les tribunaux doivent protéger les droits fondamentaux, poursuit-il, mais non modifier ou corriger des politiques sociales, ni estimer quelles mesures sont mieux en mesure de servir l’intérêt public : ce rôle revient aux élus, rappelle-t-il. Et si l’intervention de la justice est possible dans des cas manifestes, celui-ci n’en est pas un. La constitutionnalité du décret devra donc être examinée en profondeur, après un procès où toute la preuve pourra être présentée.