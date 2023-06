Le manque de juges, un risque pour la démocratie, plaide le chef de la Cour suprême

« On ne peut pas continuer comme ça », a déclaré le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, au sujet du manque de juges : selon lui, cette carence risque même de porter atteinte à la démocratie.

Le juge en chef Wagner a tenu une conférence de presse mardi matin à Ottawa.

Parmi les sujets qu’il a abordés se trouvait ce plaidoyer bien senti pour la nomination urgente de juges, un peu partout au pays.

« Ça se fait des nominations dans un temps raisonnable. C’est possible de le faire. C’est quoi le problème ? Je ne le sais pas. »

Il a confié avoir envoyé une lettre à ce sujet au premier ministre Justin Trudeau pour lui faire part de l’état de la situation et de l’impact potentiel sur le système de justice et sur la population.

L’arrêt Jordan de la Cour suprême prévoit que les causes criminelles doivent se dérouler en deçà d’une période de 30 mois en Cour supérieure et de 18 mois devant les cours provinciales, car les accusés ont le droit d’être jugés dans un délai raisonnable. Si ce délai est dépassé, les accusés peuvent demander l’arrêt des procédures criminelles intentées contre eux.

Mais si des causes de violence conjugale, de meurtres et d’agressions sexuelles sont abandonnées, les gens risquent de perdre confiance envers le système de justice, a déploré le juge en chef.

Et cela risque de nuire à la démocratie.

Il enjoint ainsi le gouvernement fédéral de pourvoir les postes vacants au sein des cours supérieures et demande aux gouvernements provinciaux d’investir plus dans leurs systèmes de justice.

Il manque de juges et ceux qui sont en poste ont un plus grand nombre de décisions à rendre et plus de tâches à accomplir : cela a créé des problèmes de santé mentale, avertit-il.

Il se dit confiant : quand le premier ministre a reçu sa lettre, il lui a téléphoné. Ce qui est la preuve, selon M. Wagner, qu’il prend la situation au sérieux.

En Alberta, par exemple, 22 % des causes criminelles actives ont déjà dépassé le délai de 30 mois et 91 % d’entre elles concernaient des crimes violents, a illustré le juge en chef.

Les magistrats en sont réduits à devoir faire des choix : ils doivent déterminer quelles causes seront entendues en priorité et celles qui demeureront en bas de la pile, et donc à risque de faire l’objet d’arrêts des procédures. Les juges font ce qu’ils peuvent, « avec les moyens du bord », dit le juge en chef.

« C’est inacceptable. »

L’arrêt Jordan n’est pas la cause de ces problèmes, mais il faut s’y adapter, a-t-il martelé.