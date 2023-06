L’interdiction de locaux de prière dans les écoles au Québec subit l'épreuve des tribunaux

Un tribunal se penche mardi matin sur l’interdiction de locaux de prière dans les écoles québécoises. Il est demandé à un juge de mettre cette prohibition sur pause en attendant un jugement final sur la validité du décret gouvernemental.

Invoquant la laïcité de l’État et de ses établissements d’enseignement publics, le gouvernement caquiste avait transmis en avril dernier une directive aux écoles pour que leurs locaux ne soient plus utilisés pour des prières. Cette directive fut rapidement appuyée d’un décret.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, avait alors affirmé que de tels locaux n’étaient « tout simplement pas compatibles avec le principe de la laïcité et avec la Loi sur la laïcité » de l’État québécois , connue avant son adoption comme le projet de loi 21.

Un élève, qui s’est alors fait dire par son école secondaire de Montréal qu’il ne pouvait plus faire des prières à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux de l’établissement scolaire, demande que le décret soit invalidé, car il est contraire à sa liberté de religion protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Il est soutenu devant la cour par le Conseil national des musulmans canadiens et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), qui jugent la directive caquiste inconstitutionnelle.

Cette dernière estime que le décret a un impact disproportionné sur les élèves de confession musulmane, car leurs prières ne sont pas silencieuses ni discrètes, a expliqué Laura Berger, avocate-conseil au sein de l’ACLC.

« Cela envoie un message d’exclusion », a-t-elle soutenu en conférence de presse mardi devant le palais de justice de Montréal, peu avant l’audition.

Mais le libellé du décret est assez large pour avoir un impact sur ceux qui pratiquent d’autres religions, a ajouté Me Berger.

Et à ceux qui disent que les écoles sont des lieux d’enseignement et non pas de culte, le p.-d.g. du Conseil national des musulmans canadiens, Stephen Brown, réplique que les élèves ont aussi des besoins émotionnels lorsqu’ils sont à l’école et que le décret leur impose de laisser « une partie d’eux-mêmes en quittant la maison ».

D’autres organisations avaient aussi déposé une action en justice pour faire invalider le décret. Il est possible que les deux recours soient joints pour qu’il y ait un seul procès.