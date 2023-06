Pas de dérogation au zonage pour une synagogue à Mont-Tremblant, confirme la Cour suprême

Des membres d’une communauté juive hassidique n’auront pas le droit de maintenir une synagogue dans un secteur où les lieux de culte sont interdits à Mont-Tremblant.

En refusant d’entendre l’appel de l’Organisation de la jeunesse Chabad Loubavitch, la Cour suprême se trouve à confirmer le jugement de la Cour d’appel, qui avait refusé d’intervenir contre l’amende imposée pour usage illégal d’un bâtiment.

L’organisation Chabad Loubavitch a acquis un bâtiment près de la station récréative et hôtelière de Mont-Tremblant, dans les Laurentides. L’édifice est à distance de marche de la station, ce qui est important pour leur pratique religieuse : les membres de la communauté n’ont pas le droit d’utiliser des véhicules automobiles (ou autre véhicule motorisé) lors du sabbat pour se rendre à la synagogue.

Sauf que celle-ci se trouve dans une zone où seuls les bâtiments résidentiels et hôteliers sont permis.

La fréquentation de l’édifice a entraîné des problèmes de circulation, de stationnement et de bruit dans le secteur, peut-on lire dans la décision de la Cour d’appel.

La Ville de Mont-Tremblant a transmis un avis d’infraction et une amende. La communauté a demandé une dérogation au règlement de zonage, ce qui lui a été refusé. Quelque 25 zones permettent les lieux de culte dans la municipalité. Sauf que la communauté a fait valoir qu’elles sont trop loin de la station récréotouristique de Mont-Tremblant où ils aiment séjourner et qu’ils ne peuvent donc s’y rendre à pied. D’autres hôtels sont plus proches des zones où les lieux de culte sont permis, mais ils ne sont pas de la même qualité et du même calibre que ceux de la Station Mont-Tremblant, rétorque la communauté hassidique.

Elle a plaidé que le règlement entrave leur liberté de religion qui est protégée par la Charte des droits et libertés.

Notons que les responsables du centre communautaire où se trouve la synagogue savaient qu’un usage de culte était interdit dans le secteur avant même d’acheter l’édifice.

Pas ou très peu d’atteinte à la liberté de religion

La Cour d’appel note de plus que la Ville s’est dite ouverte à reconsidérer le zonage d’une autre zone, mais que l’Organisation de la jeunesse Chabad Loubavitch n’y a pas donné suite et n’envisageait « nullement une relocalisation de son lieu de culte, comportement qui était en continuité avec le fait qu’elle avait acquis et converti la résidence de la rue Desmarais en lieu de culte alors qu’elle savait que cet usage y était prohibé », est-il écrit dans la décision.

La Cour d’appel a tranché que le règlement de zonage ne porte pas atteinte à la liberté de religion, ou encore, qu’il s’agit tout au plus d’une atteinte « négligeable ».

Les membres de la communauté ne sont pas empêchés de pratiquer leur religion ni de posséder un édifice dans ce but, note la juge Geneviève Cotnam. Ils ont le choix de demeurer à distance de marche du centre communautaire et de se rendre en véhicule à la station pour profiter de ses activités. De ne pas pouvoir profiter de toutes les options d’hébergement disponibles n’est pas une entrave à la liberté de religion, ajoute-t-elle. On peut parler de désagrément, de contrainte additionnelle, certes, mais pas de discrimination ou de violation de leur liberté de religion.

« La liberté de religion ne crée pas un droit d’accès à la villégiature. Le choix de participer à des activités récréotouristiques à la station (Mont-Tremblant) est un choix personnel et n’est pas protégé par la liberté de religion », écrit aussi son collègue de la Cour, le juge Stéphane Sansfaçon.