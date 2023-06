Le gouvernement mis en demeure par une organisation chrétienne après l’annulation de son rallye

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le Centre des congrès de Québec sont sommés, par mise en demeure, de revenir sur la décision prise de « résilier unilatéralement » un contrat de location de locaux pour y tenir le « Rallye Feu, Foi et Liberté », qualifié d’événement antiavortement par le gouvernement québécois.

L’avis de résiliation transmis n’invoque « aucun fondement juridique valable », est-il soutenu dans la mise en demeure obtenue par Le Devoir.

Le rallye n’est pas un événement « antiavortement », peut-on lire dans la missive transmise lundi au nom du promoteur, l’organisation chrétienne Harvest Ministries International.

Et même si c’était le cas, une telle décision de bannir pareil événement du Centre des congrès et de toutes les propriétés similaires de la Couronne provinciale serait « abusive, discriminatoire, attentatoire aux libertés fondamentales d’expression et de religion, sans l’ombre d’une justification raisonnable. »

L’événement devait se tenir à Québec du 23 juin au 2 juillet.

Le promoteur, Harvest Ministries International, établi en Colombie-Britannique, avait réservé des locaux au Centre des congrès de Québec, une société d’État.

Mais Caroline Proulx a exigé l’annulation de l’événement, rapportait vendredi dernier Radio-Canada. Le Centre des congrès s’est plié à cette demande.

« C’est contre les principes fondamentaux du Québec. […] Ce type d’événement n’aura pas lieu chez nous », a déclaré Mme Proulx la semaine dernière, une position qui a ensuite reçu l’aval public du premier ministre François Legault.

« Vous avez accolé l’étiquette “antiavortement” à un événement qui n’avait rien de tel », est-il reproché dans la missive : aucune prise de parole, représentation, projection ou thématique de ce genre n’était au programme, est-il détaillé.

Ces déclarations et la résiliation du contrat « rappellent étrangement les faits de l’affaire Roncarelli v. Duplessis », écrit l’avocat de Harvest Ministries International, Me Samuel Bachand, qui évoque là une célèbre décision de la Cour suprême du Canada en matière de discrimination et de liberté de religion.

Le promoteur estime que cette résiliation lui causera un préjudice matériel considérable, alors qu’il « doit maintenant, en pleine haute saison, trouver un lieu de remplacement pour le rallye, à proximité d’hôtels et de restaurants où des réservations et des dépôts ont déjà été faits. »

Il estime — de façon préliminaire — son préjudice matériel à plus de 450 000 $, sans compter les dommages, punitifs ou autres, qui pourraient être réclamés pour violation des droits fondamentaux protégés par les Chartes.

En son nom, Me Bachand somme le p.-d.g. du Centre des Congrès et la ministre de retirer l’avis de résiliation et de rétablir le contrat de location « tel quel » d’ici jeudi. Sinon, des procédures judiciaires pourront être intentées, écrit-il.