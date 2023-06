Le campement d’itinérants sous l’autoroute Ville-Marie sera démantelé

Les personnes sans-abri habitant sous l’autoroute Ville-Marie à Montréal seront expulsées à la mi-juin et leur campement sera démantelé. Un juge a refusé mardi de suspendre plus longtemps l’ordre d’expulsion.

« La présente affaire met en relief les défis monumentaux rencontrés afin de répondre aux besoins de la population itinérante », écrit en guise d’introduction à sa décision le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure.

Cette situation difficile a surgi car le ministère des Transport du Québec veut effectuer des travaux de réfection importants de l’autoroute pour la sécurité des usagers, dit-il, dans cette artère névralgique qui traverse le centre-ville de Montréal. Les travaux doivent durer trois ans.

Près de 20 personnes en situation d’itinérance se sont installées à cet endroit dans des tentes, formant une petite communauté. Ce lieu n’est pas public, ni accessible à tous, comme le serait un parc : les personnes itinérantes l’occupent donc sans droit, est-il écrit dans la décision.

Ses habitants ont mandaté la Clinique juridique itinérante pour défendre leurs intérêts, réclamant du ministère la mise en oeuvre un plan conçu par l’organisme communautaire Résilience Montréal pour les loger. La Clinique avait obtenu que le campement demeure intact jusqu’au 15 juin, et elle a récemment demandé un mois de plus, jusqu’au 15 juillet.

Le juge Nollet a refusé ce délai supplémentaire.

Il se dit bien conscient que les membres de cette petite communauté « puissent être en plus grand danger hors des lieux que sur les lieux », c’est-à-dire sous l’autoroute Ville-Marie. Car « habiter en groupe permet un plus haut niveau de sécurité que d’habiter seul : les membres se protègent réciproquement. » Sans ce campement de fortune, « ces personnes courent des risques accrus de désorganisation mentale ou même de décès. »

« Il est toutefois loisible de considérer que la situation qui met en danger la santé, la sécurité et la vie des membres de la communauté n’est pas seulement l’expulsion des lieux où ils se trouvent présentement, mais aussi le fait qu’ils ont été forcés ou ont préféré recourir à cette solution d’hébergement en l’absence ou méconnaissance des ressources nécessaires pour les loger. »

Mais ces ressources existent, poursuit le magistrat : « la preuve en a été faite. »

Depuis la dernière ordonnance, les efforts d’organismes communautaires ont mené à ces résultats : un membre de la communauté sera logé dans un appartement financé ayant été attribué à Résilience Montréal. Le Chaînon logera deux femmes et l’organisme Old Brewery est en train d’identifier des logements pour six autres personnes.

Malgré ces efforts, certains n’ont toujours nulle part où aller. Mais l’urgence des travaux demeure.

Pour déterminer s’il prolonge l’injonction temporaire interdisant les travaux et le démantèlement du campement, le juge explique qu’il doit notamment déterminer qui subira le plus grand préjudice.

Pour les personnes sans-abri, le préjudice est réel, écrit-il : le démantèlement du campement mettra fin à leur communauté d’entraide et de protection. Elles ont aussi plaidé risquer perdre leurs maigres possessions en cas de déplacement, mais le ministère des Transports a depuis offert de les entreposer à ses frais. Par contre, le juge note que le délai demandé risque de ne pas être suffisant pour reloger tout le monde.

Puis, il constate que le report des travaux présente des risques pour les usagers qui empruntent cette autoroute achalandée au coeur de la métropole.

« La région de Montréal a déjà pu constater les conséquences désastreuses de l’absence de soins appropriés apportés aux infrastructures routières. Outre les conséquences économiques, il y a des conséquences humaines en jeu. Elles ne peuvent être ignorées. »

Il estime ainsi que les usagers subiront un plus grand préjudice.

En conclusion, le juge s’avance aussi délicatement sur cette piste : le retard des travaux risque de coûter des centaines de milliers de dollars à l’État. Pourquoi ne pas avoir inclus le coût de relocalisation d’une poignée de personnes, demande-t-il ? Il s’agirait « d’une fraction du coût. »

« Ainsi gérée, les contribuables, les usagers de l’autoroute Ville-Marie et les membres de la communauté sortiraient tous gagnants de cette situation. » Le juge Nollet indique toutefois qu’il ne peut s’immiscer dans cette décision qui relève du gouvernement et non pas du judiciaire. Il n’ordonne rien, mais souligne que « l’option demeure ouverte aux parties. »