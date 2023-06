Jasmin Roy poursuivi en dommages pour agression sexuelle et diffamation

Le comédien et animateur Jasmin Roy est poursuivi par un homme qui l’accuse d’agression sexuelle et de diffamation, ainsi que d’avoir ensuite utilisé sa notoriété pour lui nuire.

La poursuite en dommages, obtenue par Le Devoir, a été déposée par Jean-François Robillard vendredi matin au palais de justice de Montréal. Il réclame à Jasmin Roy 500 000 $, soit 350 000 $ en dommages pécuniaires et 150 000 $ en dommages punitifs.

M. Robillard, un intervenant psychosocial de 46 ans, raconte dans sa déclaration qu’on lui a présenté Jasmin Roy dans un bar à Rouyn-Noranda, en Abitibi, vers 2001. Le comédien, qui l’a complimenté sur son apparence en le rencontrant, s’y trouvait pour y offrir une performance sur scène. Pendant le spectacle, il s’est rendu au comptoir du bar où se trouvait M. Robillard et lui a sucé l’oreille « jusqu’à lui enlever sa boucle d’oreille avec la langue », peut-on y lire, des gestes qui l’ont mis « extrêmement mal à l’aise. »

Il l’a repoussé, dit-il. Malgré cela, lorsqu’il s’est plus tard rendu aux toilettes, M. Roy a ouvert de force la porte de la cabine où il se trouvait, en bloquant la sortie. Sans son consentement, M. Roy s’est masturbé devant lui et a éjaculé sur lui, est-il allégué. M. Robillard a figé, se sentant paralysé, peut-on lire dans la procédure.

Jean-François Robillard explique avoir d’abord tenté de minimiser l’impact de ce qu’il a vécu. Mais cela l’a suivi au cours des années, détaille-t-il. Il finit par abandonner ses études pour devenir policier, car il se remet en question, doutant de ses capacités à bien réagir en situation de stress vu sa réaction lors de l’agression alléguée. Il entreprend ensuite des études en sciences humaines au cégep, qu’il abandonne en raison d’anxiété grandissante, écrit-il dans sa procédure.

Le comédien affirme ne pas connaître son accusateur et nie toutes ses allégations. Il reproche d’ailleurs à M. Robillard de le harceler depuis trois ans.

Élan des mouvements de dénonciations

C’est en 2020, dans la foulée des mouvements de dénonciations d’agressions sexuelles que M. Robillard soutient avoir compris la gravité de celle qu’il a subie et des conséquences qu’elle a eues, et a toujours, sur sa vie.

Il se remet alors profondément en question : comme intervenant social, il encourage les autres à dénoncer et se sent comme un « imposteur » de ne pas l’avoir lui-même fait, allègue-t-il. C’est pourquoi il rédige en juillet 2020 une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il révèle l’agression sexuelle qu’il affirme avoir subie.

Aucune de ses allégations n’a encore été prouvée devant un tribunal.

Le mois suivant, Jasmin Roy, personnalité connue du milieu culturel québécois, aujourd’hui âgé de 57 ans, lui envoie une mise en demeure qui lui réclame entre autres 150 000 $. M. Robillard soutient avoir eu peur et retire alors la publication.

Puis, « prenant son courage à deux mains », écrit-il, il se rend au poste de police et dépose une plainte officielle pour agression sexuelle.

Dans sa poursuite en dommages, il est allégué qu’une enquête policière a été déclenchée et que M. Robillard a été rencontré par une enquêteuse et une avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en 2021. Elles lui auraient expliqué que M. Roy a refusé de les rencontrer, et qu’un témoin s’est désisté à la dernière minute. Bref, que même si elles croient sa version des faits, il n’y a pas assez de preuves pour déposer des accusations contre Jasmin Roy, est-il allégué.

M. Robillard met en ligne une autre publication au sujet de l’agression alléguée, qu’il retire aussi par la suite.

Jasmin Roy agit. Il informe M. Robillard qu’il entend obtenir une injonction et des dommages pour diffamation, pour lui-même et pour la fondation qui porte son nom. Il blâme M. Robillard pour l’apparition de son nom sur la liste en ligne de présumés agresseurs « Dis son nom » et avance avoir lui-même été victime de menaces d’internautes. Sauf qu’avant d’entreprendre ces démarches en justice, il souhaite que son anonymat soit préservé durant le déroulement des procédures : bref, il ne veut pas que son nom apparaisse nulle part, se disant notamment inquiet de l’impact sur le travail de sa fondation, qui lutte contre l’intimidation. Le comédien a perdu cette bataille : tous les tribunaux, jusqu’à la Cour suprême, ont refusé cette demande d’anonymat.

Après cet ultime refus la semaine dernière, Jasmin Roy a accordé de nombreuses entrevues aux médias. Il aurait alors tenu de nombreux propos faux et diffamatoires à l’égard de Jean-François Robillard, dans le but de lui nuire, dénonce ce dernier dans sa demande en justice.

Il demande réparation pour tous les torts qu’il a subis. D’abord pour l’agression sexuelle qui a eu de nombreuses conséquences négatives dans sa vie : des épisodes de consommation de drogue « pour fuir la réalité de l’agression subie », de l’anxiété, des crises d’angoisse et de l’insomnie. Il a reçu un diagnostic de choc post-traumatique en raison de l’agression, est-il allégué. Il réclame aussi une compensation financière pour diffamation.

« Il a des envies suicidaires qui sont exacerbées depuis les nombreuses prises de parole diffamatoires du défendeur [Jasmin Roy] dans les médias », est-il écrit dans l’action.