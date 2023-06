Criminellement responsable ou non?

À l’issue de son procès, l’auteur d’un crime peut être déclaré non criminellement responsable de son délit en raison d’un trouble mental grave. Mais comment en arrive-t-on à une telle conclusion ? Comment les spécialistes de la psychiatrie légale parviennent-ils à trancher d’un côté ou de l’autre ?

Pour être considérée comme non criminellement responsable de son crime, la personne accusée doit souffrir d’un trouble mental grave qui fait en sorte qu’elle était incapable d’apprécier la nature et la qualité des gestes qu’elle a posés. « Elle ne savait pas si ces gestes étaient bons ou mauvais dans le sens moral ou légal », rappelle la psychiatre légiste Stéphanie Borduas-Pagé, cheffe médicale du service de psychiatrie légale de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

« On doit vérifier si cette personne présente des symptômes suffisamment graves pour affecter ses capacités de jugement », ajoute France Proulx, psychiatre légiste à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. « On cherche à identifier la présence de symptômes d’un trouble mental qui seraient sévères au point d’empêcher la personne de faire la différence entre ce qui est bien ou mal, ou entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. Ainsi, même si elle a fait quelque chose d’illégal ou de hautement répréhensible, une personne psychotique peut considérer que c’était un acte tout à fait juste et qu’il y avait un bien-fondé à son acte. C’est là qu’est le noeud de l’évaluation de la responsabilité criminelle. »

On confie à des médecins spécialisés le soin d’évaluer l’état mental de la personne au moment où les actes dont elle est accusée sont survenus. Ces psychiatres légistes rencontrent d’abord l’accusé afin de recueillir sa version des faits et de voir comment il interprète ce qui est arrivé.

Ils consultent ensuite les rapports des policiers, qui auront interrogé les témoins qui étaient présents lors du délit et qui ont raconté « comment la personne interagissait et quel était son niveau de désorganisation quand les policiers l’ont arrêtée : [on cherche à] savoir si elle était confuse, tenait des propos incohérents ou présentait des signes d’intoxication à l’alcool et aux drogues. Ce sont des informations précieuses parce que ce sont des faits objectifs de la période qui entoure le délit », souligne la Dre Borduas-Pagé.

Les psychiatres légistes peuvent aussi aller chercher des informations auprès des proches de l’accusé — des membres de sa famille et des personnes qui le connaissaient bien — qui seront en mesure de décrire l’état dans lequel il se trouvait durant la période précédant les délits. « Ce que nous voulons savoir, c’est l’état habituel de cette personne, et si ses proches ont remarqué des changements récents dans son fonctionnement. Si la personne avait l’habitude d’aller travailler, de prendre soin de sa famille et que, tout d’un coup, dans un espace de temps assez facilement identifiable, est survenu un changement, une rupture dans son fonctionnement, ça peut être le signe d’une importante détresse au niveau psychique », précise la Dre Proulx.

Ils consulteront aussi les dossiers médicaux de la personne accusée afin de vérifier si elle a déjà fait ou faisait l’objet d’un suivi psychologique, psychiatrique ou médical.

À travers ces différentes sources d’information, les psychiatres légistes recherchent principalement des symptômes de psychose, car « ce sont ce type de symptômes qui ont le plus d’impact sur la responsabilité criminelle », souligne la Dre Proulx.

La grande famille des symptômes de psychose comprend notamment les idées délirantes, les hallucinations (sonores et visuelles) et la désorganisation de la pensée (sur le plan de la logique et de l’organisation des idées). Il y a plusieurs catégories d’idées délirantes qu’on essaie de repérer chez la personne accusée lorsqu’on procède à son évaluation clinique, ainsi qu’à travers les documents qu’on a recueillis, explique-t-elle. Il peut s’agir d’idées délirantes de persécution où les gens se sentent espionnés, surveillés, en danger ; d’idées délirantes de jalousie, ésotériques ou étranges, comme des histoires d’extraterrestres ; d’idées délirantes religieuses ou visant l’identité des personnes, où on pense que c’est une autre personne qui est devant nous plutôt que celle qui est réellement là, précise la psychiatre.

De tels symptômes psychotiques qui se traduisent par une perte de contact avec la réalité peuvent se manifester chez des personnes schizophrènes qui ne suivent pas bien leur traitement, mais aussi chez des personnes atteintes d’un trouble bipolaire lors d’un épisode très sévère de dépression majeure ou de manie. Mais, comme l’avait dit le psychiatre qui avait évalué Jocelyn Hotte, un agent de la GRC qui avait assassiné par balle son ex-conjointe alors qu’elle circulait sur l’autoroute 40, « la dépression n’est pas un passeport pour la non-responsabilité criminelle », relate la Dre Borduas-Pagé. « Ce n’est pas parce qu’on souffre d’une dépression, d’un trouble d’adaptation, ou peu importe la pathologie, qu’on est reconnu comme non criminellement responsable. Il faut aller chercher beaucoup d’informations pour en arriver à être convaincu que cette personne, à ce moment-là, n’était pas en mesure d’apprécier les gestes qu’elle posait et d’être consciente que c’était mal ou illégal. »

Ce que nous voulons savoir, c’est l’état habituel de cette personne, et si ses proches ont remarqué des changements récents dans son fonctionnement

Des symptômes psychotiques peuvent également être causés par des pathologies organiques, notamment une tumeur cérébrale, une encéphalite ou une démence. Mais également par la consommation de drogues, comme la cocaïne, les amphétamines ou le speed. En vertu d’une décision de la Cour suprême de 2011, les psychoses toxiques induites par de telles drogues, qu’on dénomme « état d’intoxication volontaire », ne sont pas considérées aux yeux de la loi comme un trouble mental qui justifie une non-responsabilité criminelle. Par contre, « si la personne qui consomme ces drogues est schizophrène et que cette consommation déstabilise sa maladie, elle pourrait être considérée comme non-responsable, car il y a quelque chose d’interne, d’intrinsèque à sa personne qui la met à risque. Mais ce n’est pas parce que quelqu’un est reconnu schizophrène qu’il sera déclaré non criminellement responsable pour tous les délits qu’il fera. Il faut évaluer la personne à chaque accusation », précise la Dre Borduas-Pagé.

Dans tous les cas, « plus les symptômes psychotiques sont sévères, plus ils sont susceptibles d’affecter le jugement de la personne, et plus la possibilité que la personne soit reconnue non criminellement responsable est grande », affirme la Dre Proulx. La frontière entre la responsabilité et la non-responsabilité n’est toutefois pas coupée au couteau.

La Dre Borduas-Pagé ajoute : « Quand un juge dit qu’il pense qu’une personne est coupable, il doit en être convaincu hors de tout doute raisonnable. Par contre, quand on s’oriente vers un verdict de non-responsabilité criminelle, on dira qu’on pense qu’il y a vraiment plus d’éléments qui militent en faveur de la non-responsabilité criminelle. On n’est pas dans le même niveau de preuves. Ce n’est pas qu’on a moins de preuves, mais le juge doit être convaincu que c’est plus probable qu’improbable. En psychiatrie, le “hors de tout doute raisonnable” n’est pas toujours tranché. On ne fait pas un scan qui nous dit si la personne est psychotique ou non. On est parfois dans des zones un peu grises. »

« Dans la vaste majorité des cas, on arrive à une conclusion assez solide. Mais il arrive que des gens n’aient pas la même opinion que nous, des contre-expertises peuvent alors être demandées. Il y aura un débat et finalement, c’est le juge qui tranchera », explique la Dre Proulx.