Le comédien Jasmin Roy n’a pas droit à l’anonymat, tranche la Cour suprême

La Cour suprême a rejeté la demande d’appel de Jasmin Roy qui souhaitait conserver l’anonymat dans une poursuite en diffamation. Le comédien a en effet intenté des démarches juridiques contre un homme qui serait à l’origine de l’apparition de son nom sur la liste des présumés abuseurs sur le site Dis son nom en mai 2021.

Des documents de cour révèlent que M. Roy a multiplié les démarches pour faire retirer une publication de Jean-François Robillard dont il estime les propos diffamatoires.

Son témoignage aurait mené la page Dis son nom à inscrire le nom de Jasmin Roy dans sa liste de présumés abuseurs.

Rapidement, une mise en demeure a été envoyée à M. Robillard ainsi qu’aux administratrices de la page Dis son nom, Delphine Bergeron et A. A.

Cette procédure a mené à l’époque au retrait du nom de Jasmin Roy de la liste de Dis son nom.

Or, en mai 2021, M. Robillard a publié un nouveau message où il reprend non seulement les allégations, mais expose aussi la mise en demeure qui lui avait été envoyée et la qualifie de « tentative d’intimidation ».

« Tu me réclamais le retrait de ton nom de la liste des agresseurs, le versement de 150 000 $ en dommages et de ne plus aborder le sujet de l’agression que tu as commis envers moi sans quoi je m’exposais à des poursuites civiles si je ne collaborais pas à tes exigences », est-il écrit dans la publication qui a aussi été retirée depuis.

M. Robillard reconnaissait avoir supprimé sa première publication en août 2020, mais avoir réalisé « l’ironie » de la situation. « T’es à la tête d’une fondation contre l’intimidation Jasmin, tu devrais montrer l’exemple, pas devenir un intimidateur toi-même. »

Il y racontait également avoir porté plainte à la police, mais que celle-ci n’a pas été retenue. « Malheureusement pour moi et heureusement pour toi… dans les cas d’agressions ou d’inconduites sexuelles, y a peu ou pas de témoins. Donc, en absence de ta déposition […] ça limite le travail des policiers… et faute de preuves, la police ne peut avancer le dossier, qui sera fermé pour l’instant », écrivait-il.

M. Robillard y réclame « le droit de parole, le droit de raconter [son] histoire sans muselière, sans contrainte ».

La publication sera à nouveau relayée par Dis son nom, qui remet le nom de l’artiste sur la liste.

Une deuxième mise en demeure leur est envoyée, mais cette fois, M. Robillard refuse de s’y conformer.

Le 4 juin 2021, l’avocat de Jasmin Roy, Me Jocelyn Vézina a déposé une requête pour que l’artiste puisse conserver son anonymat dans l’éventualité qu’il dépose une poursuite en diffamation contre M. Robillard. Devant le juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure du Québec il a plaidé qu’en s’exposant, M. Roy et sa fondation verraient leur image souffrir.

« Qui plus est, il est hautement probable que les tiers et les partenaires d’affaires de [Jasmin Roy et de la Fondation Jasmin Roy], de par l’association naturelle qu’il est possible de faire avec [M. Robillard et Dis son nom] seront réticents à poursuivre leur collaboration avec celle-ci si les propos diffamatoires à l’égard de [Jasmin Roy] sont publiés et diffusés dans le cadre de la judiciarisation de ce dossier », peut-on lire dans les documents de cour.

L’avocat plaidait également que la survie de la Fondation Jasmin Roy pourrait être compromise. « L’existence et la survie de la [Fondation Jasmin Roy] n’est possible que grâce à la contribution des tiers et des partenaires d’affaires de cette dernière. La publication et la diffusion des procédures judiciaires risqueraient sérieusement de mener à la cessation des activités de [la Fondation Jasmin Roy] ».

Me Vézina a également fait valoir que son client était pris dans un « piège » puisque dans sa dernière publication M. Robillard a indiqué « Sache que si tu me poursuis, ta cause devient publique. »

Caractère public des débats

Dans une décision rendue à la mi-juin 2021, le juge Lussier a rappelé que le fait d’intenter une procédure judiciaire s’accompagne pour tout plaignant d’un lot d’inconvénients. « Il existe un risque que l’affaire attirera plus de médias que l’événement d’origine », note-t-il. « Le dépôt d’une procédure en diffamation participe du droit à une défense pleine et entière : la partie lésée peut faire rétablir son honneur et sa réputation. ».

Un consortium médiatique incluant Le Devoir avait par ailleurs contesté la requête d’anonymat de l’artiste.

Le 22 septembre 2022, la Cour d’appel a rejeté la requête de M. Roy qui s’est ensuite tourné vers la Cour suprême. Cette dernière a rejeté à son tour sa demande d’anonymat dans un jugement rendu ce jeudi. « Le caractère public des débats est un principe fondamental de notre système de justice », rappelle les juges de la Cour d’appel au dossier, citant ainsi l’arrêt Sherman sur lequel se base leur décision.