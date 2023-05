Simon Houle obtient sa libération conditionnelle

Simon Houle, un ex-ingénieur de 32 ans qui avait plaidé coupable d’agression sexuelle et de voyeurisme, obtient sa libération conditionnelle.

À l’été 2022, son absolution conditionnelle avait provoqué un tollé. La Cour d’appel avait toutefois annulé l’absolution en janvier dernier, soulignant que « le type d’acte sexuel commis par M. Houle n’est pas anodin ».

Ce dernier était derrière les barreaux depuis la fin janvier. Après trois mois d’incarcération, il obtient donc sa libération conditionnelle, suivant une décision rendue jeudi par la Commission des libérations conditionnelles.

Rappelons que M. Houle avait agressé sexuellement une amie lors d’une fête, en 2019, et qu’il avait photographié ses parties intimes. Quelques jours seulement après avoir obtenu son absolution conditionnelle, à l’été 2022, il est allé en voyage à Cuba. Une touriste québécoise lui avait reproché de lui avoir empoigné les fesses après une soirée, pendant ce voyage.

Ainsi, la Commission note des « éléments défavorables » au dossier de M. Houle, dont sa « consommation d’alcool » et le fait qu’il avait reconnu avoir commis « des gestes similaires », sans que ceux-ci n’aient eu de conséquences judiciaires.

Or, la décision souligne aussi que M. Houle reconnaît l’ensemble de ses comportements inappropriés et qu’il possède « les aptitudes et le niveau de réflexion adéquats » pour que sa démarche de réinsertion sociale « ait de réels bénéfices ».

D’autres détails suivront.