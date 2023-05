Alfonso Graceffa répond aux questions sur ses manquements allégués

L’ex-dirigeant d’Otéra Capital, Alfonso Graceffa, a dû répondre mercredi aux questions de l’avocat de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre du procès qu’il a intenté contre l’institution. M. Graceffa a notamment dû s’expliquer sur son rôle non déclaré au sein de l’entreprise de construction de son frère, et sur sa rencontre avec un individu au passé criminel.

L’avocat de la Caisse, Mason Poplaw, a mis M. Graceffa sur la sellette en l’interrogeant sur les « manquements éthiques graves » que le bas de laine des Québécois reproche à l’ex-dirigeant de sa filiale de prêts immobiliers et qui ont motivé son congédiement.

Parmi ces manquements, la Caisse reproche à M. Graceffa d’avoir progressivement pris le contrôle d’une entreprise — en l’occurrence Construction Sainte-Gabrielle (CSG), l’entreprise de son frère — sans le déclarer.

Alors que le frère de M. Graceffa lui devait 2 millions de dollars, a reconnu ce dernier devant la Cour, l’ex-dirigeant d’Otéra a accepté d’échanger une partie de sa créance contre des actions de CSG – qui représentaient 50 % des actions avec droits de vote de la compagnie.

M. Graceffa a toutefois assuré qu’il ne prenait pas de décisions au sein de l’entreprise. « C’est à mon frère. C’est un one-man show. C’est une petite compagnie », a-t-il déclaré, tentant de convaincre le juge qu’il ne contrôlait pas l’entreprise, même s’il a à un certain point obtenu le pouvoir d’agir légalement à la place de son frère « qui n’allait pas bien ».

« Je n’ai jamais exercé [ce pouvoir] », a dit M. Graceffa avant de se faire interrompre par le juge Andres Garin. « Désolé, mais j’ai vu un document que vous avez signé en vertu de ce pouvoir », a-t-il dit.

Rencontre avec un individu au passé criminel

Interrogé sur sa connaissance du passé criminel de Jean-Denis Lamontagne, des mains duquel il a accepté un paiement de 15 000 dollars, un autre « manquement » relevé par la Caisse, M. Graceffa a répété qu’il n’en savait rien.

« Sur la tombe de mère, je n’étais pas au courant », a-t-il lâché, reconnaissant qu’il n’avait pas procédé à des vérifications avant de rencontrer M. Lamontagne à ses bureaux. L’ex-dirigeant d’Otéra a également plaidé qu’il ne savait pas que cette somme, servant à recouvrir une dette due au frère de M. Graceffa, serait remise en argent comptant.

« D’un point de vue éthique, et considérant ce que pourrait en penser le public, ne vous est-il pas venu à l’esprit que vous devriez refuser cette enveloppe ? » lui a demandé M. Poplaw. « Si j’avais su qui il était, je n’aurais même pas rencontré ce monsieur », a assuré M. Graceffa.

Alfonso Graceffa a également été questionné sur l’éthique de ses liens avec son « ami d’affaires », le promoteur et courtier Thomas Marcantonio, qui a reçu un prêt de 44 millions de dollars par Otéra pour la construction d’un projet de résidences pour personnes retraitées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le contre-interrogatoire par l’avocat de la Caisse de dépôt doit se poursuivre demain.

Alfonso Graceffa, qui estime avoir été injustement congédié et diffamé par son ancien employeur, poursuit celui-ci pour 6,9 millions de dollars.