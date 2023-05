Alfonso Graceffa accuse la Caisse de dépôt de l’avoir «jeté sous l’autobus»

Le procès intenté par Alfonso Graceffa, l’ex-dirigeant d’Otéra Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), envers cette l’institution québécoise s’est amorcé cette semaine. Démis de ses fonctions pour des « manquements éthiques graves » en 2019, il allègue avoir été injustement congédié et diffamé par son ex-employeur. Il réclame 6,9 millions de dollars à celui-ci. Exposé de ce procès en quelques points clés.

« Ne pas avoir eu l’opportunité de me défendre, avoir été associé à la mafia… Je trouve hautement déplorable de la part d’une institution d’un tel calibre de m’avoir fait ça », a déclaré M. Graceffa mardi, au deuxième jour des audiences. « Maintenant, c’est ma version de cette histoire », a-t-il ajouté.

Questionné par son avocate, Me Marie-France Tozzi, sur la façon dont son congédiement l’avait affecté, M. Graceffa a fondu en larmes. « Ils m’ont jeté sous l’autobus », a lâché l’ex-dirigeant d’Otéra, qui considère avoir été « sacrifié pour sauver [l’]image publique [de la Caisse] et apaiser la frénésie médiatique ».

« Ils ont dit que c’était une enquête large. Elle n’était pas large du tout, à mon avis. C’était très ciblé et la cible était sur moi », a-t-il dit.

Congédiement

Après une série de reportages publiés par le Journal de Montréal à partir de février 2019, la Caisse de dépôt a déclenché une enquête, au coût de 5 millions de dollars, pour faire la lumière sur des allégations concernant des employés d’Otéra, sa filiale spécialisée dans les prêts commerciaux.

En mai 2019, un sommaire de cette enquête qui tient en cinq pages a alors été rendu public par la Caisse, mais pas l’entièreté de celle-ci. Sans identifier personne, la Caisse expliquait que « quatre personnes liées à Otéra » ayant commis des « manquements » et « qui auraient agi de façon indépendante l’une de l’autre », « n’occupent plus de fonctions au sein des filiales de la Caisse ».

Dans ce sommaire, la Caisse mentionne entre autres l’implication d’une personne « qui a, ou a eu, des liens directs et/ou indirects avec des acteurs connus du milieu du crime organisé. »

Elle fait aussi référence à une personne, qui aurait rencontré, dans les bureaux d’Otéra, un individu avec des antécédents criminels, et s’est fait remettre 15 000 $ en argent comptant, « en lien avec le recouvrement d’une dette liée à une compagnie dans laquelle elle a un intérêt qu’elle n’a par ailleurs pas déclaré. »

Parmi les quatre personnes auxquelles la Caisse fait référence : Alfonso Graceffa, qui était jusque-là chef de la direction d’Otéra. À ses côtés, une ex-v.-p. d’Otéra, Martine Gaudreault, et l’économiste Edmondo Marandola. L’identité de la quatrième personne n’est pas connue.

Selon le Journal de Montréal, Martine Gaudreault, est la personne ayant entretenu un lien avec un membre connu du crime organisé, soit son conjoint, « un prêteur privé » qui aurait entretenu des liens avec la mafia montréalaise.

Alfonso Graceffa – qui est pour sa part la personne à avoir reçu le paiement de 15 000 $ de la part d’un individu avec des antécédents criminels – estime qu’en ne nommant pas les individus visés par les allégations dans son sommaire, la Caisse a laissé croire au public qu’il a été congédié « pour des raisons précises, comme faire affaire avec le crime organisé, causes qui, en fait, ne lui sont pas attribuées. »

Confrontation

En juin, M. Graceffa a alors publié un communiqué dans lequel il conteste son congédiement, qu’il considère « injustifié » et qui a causé des « dommages considérables » à sa réputation.

La Caisse défend aussitôt sa décision en raison des « manquements éthiques graves identifiés dans le rapport d’enquête » et prévient qu’elle et ses filiales « ne verseront aucun sou d’indemnité » à M. Graceffa. L’institution annonce aussi être prête « à faire la démonstration détaillée de [sa] preuve et des faits ayant mené au congédiement pour cause devant le tribunal », si M. Graceffa décide de lancer des poursuites.

Le document de procédure de la partie défenderesse recense d’ailleurs les manquements reprochés par la Caisse à M. Graceffa et qui ont conduit à son congédiement.

Parmi les motifs invoqués pour le démettre de ses fonctions, la Caisse invoque notamment la perception d’un paiement en argent comptant d’un individu au passé criminel, mais aussi le « contrôle et financement non déclarés d’une entreprise » – en l’occurrence Construction Sainte-Gabrielle, l’« approbation et [la]| recommandation de prêts en contravention des codes d’éthique », la présence de « conflit d’intérêts en lien avec la négociation d’un financement hypothécaire personnel », ainsi que l’« omission de déclarer des offres de pots-de-vin ».

Procès

Le procès opposant Alfonso Graceffa à son ex-employeur a débuté ce lundi au palais de justice de Montréal, et devrait s’étaler sur douze jours.

Parmi les témoins qui seront appelés à la barre : Michael Sabia, qui était le p.-d.g. de la Caisse de dépôt lorsque cette affaire a éclaté. Salvatore Graffeca, le frère de M. Graceffa, ainsi que Paul Chin, l’actuel premier v.-p. et chef des investissements chez Otéra, et Daniel Fournier, l’ex-président d’Ivanhoé Cambridge, sont également attendus à la barre des témoins au cours des deux prochaines semaines.

Mercredi, après deux jours d’audience durant lesquels M. Graceffa a pu exposer sa version des faits, ce dernier devra répondre au contre-interrogatoire de l’avocat de la Caisse de dépôt, Mason Poplaw, du cabinet McCarthy Tétrault.