Un médecin radié à vie pour une agression sexuelle sur une patiente

Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a radié à vie un médecin de famille. Le Dr Maurice Bosembo Ilondo avait été trouvé coupable d’un chef d’acte dérogatoire à la profession pour avoir posé des « gestes abusifs à caractère sexuel » sur une patiente.

Le texte de la plainte disciplinaire relatait que la patiente l’avait consulté pour un mal de dos en 2016 à sa clinique de Blainville.

Le médecin lui a proposé d’effectuer un massage pour son mal de dos, mais a plutôt procédé à frotter son sexe sur elle, l’empêchant physiquement de se relever et de quitter table d’examen lorsqu’elle s’en est rendu compte. Il a continué à frotter son sexe sur elle jusqu’à ce qu’il éjacule, est-il écrit dans la décision du Conseil de discipline rendue fin mars.

L’homme a été trouvé coupable par le Conseil de discipline en octobre 2022. Inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec depuis 2014, il était absent lors de l’audition sur la culpabilité tout comme à celle visant à décider d’une sanction. L’homme n’est toutefois plus médecin au Québec depuis 2020.

La patiente l’avait consulté à quelques reprises entre 2014 et 2016. Mais lors d’un rendez-vous en décembre 2016, encore une fois pour des douleurs au dos, le médecin lui diagnostique une entorse dorsolombaire et offre notamment d’effectuer des manoeuvres de massage pour la soulager.

Après deux ou trois minutes, elle a senti son pénis sur ses fesses. Elle a tenté de se relever, mais, plus costaud qu’elle, il l’en a empêchée. Tétanisée, la patiente proteste, en disant « non » à plus d’une reprise. Après avoir éjaculé, il lui a essuyé le dos et lui a dit « en ricanant qu’elle n’est plus une enfant », est-il rapporté dans la décision.

Disant avoir eu honte, elle n’a initialement parlé à personne de ce qui s’est passé. Elle a témoigné devant le comité de discipline « avoir tout perdu, son honneur et sa dignité. » Depuis avoir été « déshumanisée » de la sorte, elle vit des attaques de panique.

Après avoir reçu de l’aide, elle a finalement porté plainte à la police.

Le Conseil de discipline retient que le médecin a « abusé de sa relation professionnelle » avec sa patiente pour poser des gestes et tenir des propos à caractère sexuel.

« Le Conseil rappelle que l’infraction commise par M. Bosembo a nécessairement un impact négatif sur la confiance du public envers la profession. De plus, elles portent ombrage à l’ensemble de la profession », sans oublier toutes les conséquences sur la patiente.

Les gestes qu’il a posés sont « très graves » et sont « ceux que le législateur cherche à endiguer par une augmentation significative des sanctions ».

Ainsi, le Conseil a unanimement décidé de le radier de façon permanente.