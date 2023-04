Québec et la juge en chef trouvent un terrain d’entente

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, ont annoncé conjointement la conclusion d’une entente sur la réorganisation du travail des juges.

Craignant que le bras de fer entre le gouvernement Legault et la direction de la Cour du Québec ait des répercussions sur la confiance de la population dans le système de justice, la bâtonnière du Québec, Catherine Claveau, avait appelé en décembre 2022 à la « conciliation ».

Et c’est maintenant chose faite. Après quatre mois de négociations, les deux parties ont mis de l’eau dans leur vin pour arriver à un « compromis ».

Québec créera et nommera ainsi 14 juges supplémentaires à la Cour du Québec et à la Chambre criminelle et pénale.

De son côté, la magistrature augmentera sa charge de travail annuelle, en ajoutant 17 jours siégés pour les années judiciaires de 2023 à 2025, et 6 jours entre le 1er septembre et le 31 décembre 2025.

M. Jolin-Barrette et Mme Rondeau ont également convenu d’objectifs d’efficacité à atteindre d’ici la fin de 2025, pour s’assurer du « bon fonctionnement du système de justice ». La magistrature devra, par exemple, clore 87,7 % des causes en 18 à 30 mois.

Le ministère de la Justice s’assurera également de fournir des statistiques sur l’avancement des causes.

Un long combat

Les tensions entre Québec et Mme Rondeau remontent à décembre 2021, date à laquelle elle avait avisé le gouvernement que les juges allaient, à partir de septembre 2022, siéger une journée de travail sur deux, plutôt que deux jours sur trois.

Son objectif était d’alléger leur charge de travail afin de maintenir la qualité des services aux citoyens. Parmi ses arguments figurait la complexification des procès avec le temps.

Consciente que cette décision allait augmenter l’attente de traitement des dossiers, la juge Rondeau a demandé à Québec de nommer 41 juges supplémentaires.

Intransigeant face à la décision de Lucie Rondeau, le gouvernement a plutôt demandé à la Cour supérieure de suspendre la démarche de la juge en chef, ce que la Cour a refusé.

Avec Stéphanie Marin