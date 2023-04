Toujours pas de plants de cannabis à domicile pour les Québécois

Les Québécois ne pourront toujours pas faire pousser du cannabis à la maison. La Cour suprême du Canada a tranché vendredi que le gouvernement du Québec était en droit d’interdire la culture de cannabis à domicile, même si cette dernière est autorisée par la loi fédérale.

Le Québec est la seule province, avec le Manitoba, à avoir complètement prohibé la culture et la possession de plantes de cannabis à la maison. Le Québécois Jannick Murray Hall contestait cette interdiction, arguant que le Québec avait ainsi essayé d’empiéter sur les compétences fédérales en matière de droit criminel.

Mais la Cour suprême du Canada a rejeté ces arguments. La loi québécoise, bien qu’elle soit plus restrictive que la loi fédérale, poursuit les mêmes objectifs — soit de décourager le commerce illicite du cannabis. Et l’imposition d’amendes — jugées « relativement modestes » par le juge en chef Richard Wagner, qui signe la décision unanime du tribunal — ne correspond pas à une tentative d’ingérence du Québec dans le domaine du droit criminel.

Le gouvernement québécois pouvait donc interdire la culture et la possession de cannabis à domicile sur son territoire, tranche le plus haut tribunal du pays.

« Les articles 5 et 10 de la Loi provinciale n’ont pas pour objet de réprimer la possession et la culture à domicile en tant que telles, mais bien d’assurer l’efficacité du monopole étatique dans un but de protection de la santé et de la sécurité du public contre les méfaits du cannabis », écrivent les neuf juges sous la plume du juge en chef. « Les objectifs de santé et de sécurité publiques poursuivis par la loi provinciale et ses interdictions sont, dans une large mesure, en harmonie avec les objectifs visés par la loi fédérale, et il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un conflit d’objets. »

Une légalisation asymétrique

En légalisant le cannabis au Canada, le gouvernement de Justin Trudeau a permis dans sa loi de 2018 la culture d’un maximum de quatre plants de cannabis par habitation. La loi québécoise encadrant le cannabis, adoptée la même année, est venue resserrer cette autorisation fédérale et interdire toute culture à domicile. Les contrevenants québécois sont passibles d’amendes de 250 $ à 750 $.

Les magistrats de la Cour suprême ont pris soin de ne pas se prononcer sur ces différentes approches.

« Il n’est pas du ressort de la Cour de trancher la question de savoir laquelle des deux approches — la prohibition de la production personnelle, ou la tolérance d’une telle pratique — est la plus susceptible de limiter l’exercice d’activités illicites liées au cannabis, écrivent-ils. Il suffit de constater que c’est ce même objectif qui a guidé l’intervention législative des deux ordres de gouvernement en l’espèce. »

L’avocat du plaignant Jannick Murray Hall avait fait valoir devant la Cour suprême, lors des audiences qui se sont tenues exceptionnellement à Québec en septembre dernier, que le gouvernement provincial était venu s’ingérer dans les compétences fédérales et le droit criminel. Le gouvernement québécois avait pour sa part plaidé avoir légiféré en vertu de sa propre compétence en matière de protection de la santé et argué qu’autoriser la culture du cannabis à domicile viendrait briser le monopole que la province a choisi de confier à la Société québécoise du cannabis (SQDC).

La Cour suprême semble avoir souscrit à ce second argument, en opinant que « les interdictions de possession et de culture de plantes à domicile participent de l’efficacité du monopole étatique en dirigeant les consommateurs vers la seule source d’approvisionnement légalement autorisée ».

La cour reprend en outre les conclusions de la Cour d’appel du Québec.

M. Murray Hall — qui s’est fait connaître par son site de nouvelles satiriques Le Journal de Mourréal — avait obtenu gain de cause en première instance. La Cour supérieure du Québec avait statué, en 2019, que la loi du Québec empiétait en effet sur les compétences fédérales en matière criminelle. Mais la Cour d’appel du Québec avait renversé cette décision deux ans plus tard, en jugeant que la loi fédérale n’avait « pas limité le pouvoir de l’Assemblée nationale d’interdire la culture privée du cannabis » et que les objectifs du gouvernement québécois étaient d’ailleurs « en harmonie » avec ceux visés par la loi fédérale.

Une contestation semblable a été déposée au Manitoba, où le gouvernement a lui aussi interdit toute culture de cannabis à domicile. La cause a été entendue devant la Cour du banc du roi au mois de mai 2022. La juge Shauna McCarthy n’a pas encore rendu sa décision.