L’ex-conjoint de Rebekah Harry plaide coupable de l’avoir battue à mort

Brandon McIntyre a plaidé coupable d’avoir sauvagement battu en mars 2021 sa conjointe Rebekah Harry, qui est morte des suites de ses coups.

Initialement accusé de meurtre au second degré, c’est à un chef réduit d’homicide involontaire qu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité mercredi matin au palais de justice de Montréal. Au même moment, il a plaidé coupable de voies de fait sur son ex-conjointe, qui est la mère de leur enfant.

C’est chez cette dernière que Rebekah, âgée de 29 ans, s’est rendue le 19 mars 2021 en compagnie de l’accusé, avec qui elle état en couple depuis seulement trois mois.

Ils ont passé la soirée ensemble, buvant de l’alcool et dansant.

Au moment d’aller se coucher, McIntyre est devenu irrité car Rebekah insistait pour dormir sur le même sofa que lui. Contrariée à son tour, elle a quitté le salon pour aller voir l’autre femme sans sa chambre. Quand l’accusé s’en est rendu compte, il est entré furieux en insultant Rebekah et en la giflant. Il l’a ensuite soulevée et lancée contre une bassinette qui se trouvait dans la chambre. Heurtant le meuble de tout son corps, elle s’est affaissée au sol, est-il indiqué dans l’exposé conjoint des faits.

Ce document, déposé à la cour et signé par l’accusé, a permis de savoir ce qui s’est passé cette nuit-là.

Brandon McIntyre s’est alors mis à l’insulter et à la frapper de coups de pied, la piétinant pendant qu’elle se recroquevillait pour se protéger.

L’ex-conjointe s’est interposée mais il l’a projetée plus loin.

S’acharnant sur Rebekah, McIntyre l’a soulevée par les épaules pour la rejeter avec force sur le sol, sa tête frappant le plancher.

Cessant finalement sa violente agression, il est retourné au salon. Après avoir échangé un peu avec l’autre femme, Rebekah l’y a suivi.

Plus tard, la femme a entendu McIntyre insulter à nouveau Rebekah, lui lançant : « regarde ta face, regarde ta fucking face, tu sais que c’est de ta faute, hein ? » en la giflant à nouveau, est-il noté dans l’exposé conjoint des faits.

Plus tard, la femme est allée voir Rebekah qui semblait dormir sur le sofa du salon. Mais elle a vu qu’elle semblait inconsciente, de la salive et du sang coulant de sa bouche. Elle a appelé le 911. McIntyre lui a dit de mentir et de prétendre que quelqu’un d’autre a frappé la femme.

Il a été arrêté le jour même.

Rebekah, elle, n’a jamais repris conscience et a été déclarée morte à l’hôpital.

L’autopsie a révélé de nombreuses contusions au visage et au corps de la jeune femme, mère d’un enfant de neuf ans. Le pathologiste a conclu que la cause de son décès était une hémorragie cérébrale causée par un traumatisme à la tête.

McIntyre reviendra en Cour en mai pour connaître sa peine.