Simon Houle plaide coupable à un bris de probation

Simon Houle a plaidé coupable mercredi matin à un bris de probation au palais de justice de Saint-Jérôme.

L’ingénieur est devenu connu pour une autre cause criminelle dans laquelle il avait plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme. C’est la peine qu’il a reçue qui avait été critiquée, jugée beaucoup trop clémente par plusieurs. Le juge Matthieu Poliquin de la Cour du Québec lui avait fait bénéficier d’une absolution conditionnelle — ce qui signifie qu’il ne devait pas avoir de casier judiciaire — et d’une probation de trois ans, assortie d’une liste de conditions à respecter. L’une d’elles lui ordonnait de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite.

Mais quelques jours seulement après avoir reçu son absolution, l’homme est allé en voyage à Cuba. Une Québécoise lui a reproché de lui avoir empoigné les fesses après une soirée au complexe hôtelier où ils se trouvaient tous les deux. Elle a porté plainte à la police à son retour au Québec.

Mais le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne pouvait l’accuser d’agression sexuelle ou d’un autre crime pour des gestes qui se sont produits dans un autre pays.

« On n’a pas juridiction pour porter des accusations », a expliqué la procureure de la Couronne, Me Caroline Lafleur, devant la Cour mercredi matin.

Mais elle pouvait l’accuser de ne pas avoir respecté cette condition de sa probation qui lui imposait de garder la paix et d’avoir une bonne conduite. Ce qu’elle a fait.

Mercredi matin, depuis le centre de détention où il se trouve actuellement, Simon Houle a donc plaidé coupable pour ce bris de probation.

Son avocat et la procureure de la Couronne ont fait une suggestion commune de peine, soit une probation de 18 mois et de 75 heures de travaux communautaires. La juge l’a entérinée.

L’homme est actuellement détenu à Roberval, car dans son dossier initial d’agression sexuelle et de voyeurisme, la Cour d’appel a annulé l’absolution qu’il avait obtenue, pour la remplacer par une peine de prison de 12 mois.