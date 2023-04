Des avocats de l’aide juridique en grève

Des avocats de l’aide juridique au Québec ont entamé une première journée de grève jeudi, dans plusieurs régions du Québec, perturbant de nombreux services offerts à la population. Des lignes de piquetage sont dressées devant des palais de justice de la province, dont ceux de Montréal et de Rimouski.

L’ensemble des services offerts par les centres d’aide juridique de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie seront interrompus jusqu’au 14 avril, ont fait savoir leurs syndicats, qui sont affiliés à la CSN.

Mais pour certains services et programmes gouvernementaux, c’est tout le Québec qui sera touché.

Ces avocats de l’aide juridique en débrayage exigent la parité salariale avec les procureurs de la Couronne, qui sont, comme eux, des employés de l’État québécois. Ils sont sans convention collective depuis trois ans.

Ils étaient rémunérés au même salaire qu’eux depuis 35 ans, mais les offres actuelles du Conseil du trésor ne permettent pas de maintenir cette parité, a expliqué Me Hugo Caissy, président du syndicat CSN pour les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la Madeleine. Notre demande est raisonnable, ajoute-t-il, notant que l’aide juridique « est le pilier de l’accessibilité à la justice » et le « dernier rempart devant l’État » pour les personnes vulnérables.

Environ 300 des 400 avocats de l’aide juridique de la province sont en grève, calcule-t-il.

« Nous plaidons les mêmes dossiers, devant les mêmes juges, dans les mêmes salles de Cour que la poursuite. Et on nous dit qu’on ne vaut pas autant que les procureurs de la Couronne », a poursuivi Me Mélanie Desjardins, membre de l’exécutif de ce même syndicat, depuis le palais de justice de Rimouski, où les avocats faisaient du piquetage jeudi. Pourtant, on est les « deux côtés de la médaille » dans bien des dossiers au criminel : un procureur de la défense en poursuite et, devant lui, un avocat de l’aide juridique.

Et alors qu’il manque déjà d’avocats pour l’aide juridique en région, il sera encore plus difficile de recruter des candidats, ajoute Me Caissy.

Vrai, les avocats de l’aide juridique jouent un rôle primordial en matière d’accès à la justice au Québec, a tenu à souligner le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. « Nous suivons la situation de près et nous souhaitons évidemment qu’une entente puisse être conclue rapidement », ajoute son cabinet.

Quant à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, elle assure « qu’il y a tout ce qu’il faut sur la table pour régler le conflit », soutenant y avoir mis des mesures « justes et raisonnables », a-t-elle fait valoir depuis les corridors de l’Assemblée nationale.

Si les deux parties s’entendent sur une chose, c’est que les négociations ont été intenses ces derniers temps.

Mais au cours des prochains jours, des causes seront reportées et retardées dans les régions en grève, autant en droit criminel que civil, dont des affaires de droit familial.

Certains services seront même interrompus dans tout le Québec lors de ce conflit de travail, notamment les services de garde téléphoniques et de visiocomparution lors du congé de Pâques, qui sont normalement effectués par l’aide juridique de Montréal. Ce sera aussi le sort de certains programmes ministériels, comme Rebâtir, à la fois pour la ligne de conseil juridique pour les victimes de violence conjugale et le traitement prioritaire des dossiers qui en résultent.

À l’approche du 1er juillet, un grand nombre de citoyens ne pourront pas non plus bénéficier des services de l’aide juridique pour contester des avis d’éviction et d’autres hausses abusives, font valoir les avocats en grève.

« Ce sont malheureusement les gens qui en ont le plus besoin qui souffriront du manque de services à l’aide juridique si la présidente du Conseil du trésor n’arrive pas à s’entendre avec ces travailleurs dont la tâche va bien au-delà de la seule plaidoirie. Ils font un véritable travail d’éducation et d’accompagnement », a déploré le libéral André A. Morin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice.

Jeudi matin, au palais de justice de Montréal, l’absence des avocats de l’aide juridique se faisait déjà sentir. En salle 3.07, un détenu sans avocat n’a initialement pas pu en obtenir un pour comparaître. « Il n’y a personne de l’aide juridique aujourd’hui. Vous allez devoir revenir plus tard », lui a dit le juge de la Cour du Québec. Un avocat de la défense lui a porté aide un peu plus tard.

Malgré le débrayage, un avocat de l’aide juridique s’est tout de même pointé dans cette salle de Cour pour régler deux dossiers délicats pour des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale.

Sans nous, des accusés peuvent se placer dans des situations périlleuses sans le savoir, a prévenu Me Caissy.