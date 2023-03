Poursuite de 22 millions contre Airbnb et le propriétaire de l’immeuble qui a brûlé

Le père d’une des victimes de l’incendie qui a ravagé un immeuble du Vieux-Montréal intente une action collective contre le propriétaire des lieux, le locateur des logements et la compagnie Airbnb.

Randy Sears a perdu son fils Nathan, 35 ans et docteur en science politique, lors de l’incendie qui a fait au total sept victimes le 16 mars dernier, sur la place d’Youville. Le jeune homme était de passage à Montréal pour assister à une conférence en études internationales et avait loué un logement dans l’immeuble qui a été terrassé par les flammes.

Son père Randy poursuit pour une somme de 22 millions de dollars le propriétaire de l’immeuble, Emile-Haim Benamor, le locateur des logements Airbnb qui y existaient, Tarik Hassan, ainsi que la compagnie Airbnb elle-même.

« [Emile Benamor] a échoué et a négligé son obligation de s’assurer que tous les logements à louer dans l’immeuble se conformaient aux règles et aux régulations détenant des standards minimums de santé et de sécurité […] », peut-on lire dans la poursuite.

Tarik Hassan, également visé par la poursuite, louait des logements dans l’immeuble de M. Benamor et les affichait ensuite sur Airbnb pour des séjours de courte durée. Ces logements ne respectaient pas la réglementation municipale concernant Airbnb.

La poursuite accuse également la compagnie Airbnb d’avoir « permis d’afficher des annonces non autorisées par le gouvernement du Québec et donc illégales. »

Le demandeur souhaite obtenir des dommages-intérêts compensatoires dont la somme reste à déterminer, ainsi que des dommages-intérêts punitifs de 22 millions de dollars.