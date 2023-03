Perquisitions dans des résidences liées à des dirigeants du crime organisé

Une série de perquisitions a eu lieu mercredi dans des résidences liées à des têtes dirigeantes du crime organisé, dont de présumés membres des Hells Angels, dans le cadre d’une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants.

L’opération d’envergure était menée par les policiers de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), en collaboration avec de nombreuses autres forces policières. Plus de 70 agents et officiers étaient à pied d’oeuvre, dont des membres du groupe d’intervention tactique et du module canin.

Ce sont ainsi huit perquisitions qui ont eu lieu à Montréal, à Laval et dans les Laurentides, soit à Estérel, à Saint-Joseph-du-Lac, à Sainte-Sophie, à Blainville et à Mirabel, a fait savoir l’ENRCO. Un réseau de vente de cocaïne dans la grande région de Montréal aurait particulièrement été ciblé par l’opération.

Des têtes dirigeantes sont visées, tout comme d’autres individus moins influents au sein des organisations criminelles. Certains seraient des membres des Hells Angels.

Il s’agit de la première vague de perquisitions menée dans le cadre de cette enquête, qui a commencé en 2021. Et il pourrait en avoir d’autres, a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, de la Sûreté du Québec, l’une des forces policières impliquées dans l’opération. Il n’y a pas eu d’arrestations pour le moment, mais celles-ci pourraient survenir ultérieurement, a-t-elle précisé.

Les perquisitions servent à l’amassage de preuves, notamment par la saisie de stupéfiants, mais aussi d’ordinateurs et de matériel informatique, puisque les présumés dirigeants du réseau étaient ciblés, mais pas les revendeurs.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer à ses têtes dirigeantes. L’ENRCO Montréal est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de Laval, de la Police provinciale de l’Ontario, de la Gendarmerie royale du Canada et de membres de l’Agence des services frontaliers du Canada.