Plus de crimes haineux au pays, mais un Québec en deçà de la moyenne nationale

Les crimes haineux sont encore en hausse au pays, signale Statistique Canada, qui rapporte que si le Québec enregistre une augmentation comme les autres provinces, il se situe toutefois en deçà de la moyenne nationale.

Cette catégorie de crimes a augmenté de 27 % au Canada entre 2020 et 2021, après un bond marqué de 36 % l’année précédente. Les données de 2021 sont les plus récentes dévoilées par l’agence fédérale de statistiques. Ainsi, en 2021, 3360 crimes fondés sur la haine ont été rapportés.

Il est uniquement question ici des crimes qui ont été signalés à la police. Les membres de certaines communautés qui sont la cible de haine peuvent ne pas porter plainte pour une foule de raison, notamment s’ils se méfient des policiers. De plus, il faut noter qu’une hausse de « crimes rapportés » ne signifie pas à tout coup qu’un plus grand nombre d’infractions a été commis : il est possible que les citoyens aient été plus portés à se rendre au poste de police pour les dénoncer.

Pourquoi une telle hausse ? L’analyse de Statistique Canada offre comme piste de réponse le fait que les événements de discrimination au pays — y compris les crimes haineux — se sont intensifiés au cours de la pandémie de COVID-19, « période pendant laquelle le débat sur les enjeux de discrimination systémique a aussi pris de l’ampleur. »

La hausse du nombre de crimes haineux enregistrée de 2020 à 2021 est en grande partie attribuable à ceux qui ont ciblé une religion (une hausse de 67 %), l’orientation sexuelle (hausse de 64 %) ou encore la race. Dans ce dernier cas, la hausse est plus modeste (6 %) mais le nombre de cas est tristement élevé, avec 1723 crimes haineux rapportés. Ceux visant une religion ont atteint un sommet jamais vu, souligne Statistique Canada, après trois années de baisses consécutives. Les croyants de confession juive ont été les plus ciblés, et de loin.

Entre 2018 et 2021, le taux de crimes haineux (par 100 000 habitants) n’a cessé de croître au pays, dans chaque province.

Et pour chacune de ces quatre années, le taux était plus faible au Québec que la moyenne nationale.

Par exemple, en 2021, le taux était de 8,8 au pays (ou 8,8 pour chaque 100 000 habitants) alors qu’il était de 5,7 au Québec. En 2020, il était de 7 au Canada contre 5,3 au Québec.

C’est en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario que les taux d’incidence de crimes haineux étaient les plus élevés en 2021, tirant la moyenne nationale vers le haut.

Et à l’instar des années précédentes, un peu plus de la moitié des crimes haineux déclarés par la police étaient des infractions sans violence, principalement des méfaits, notamment contre des lieux de culte.