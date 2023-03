Faut-il envoyer tous les agresseurs sexuels en prison?

Le délicat équilibre de la balance de la justice a été illustré récemment au Québec par la réaction qu’a suscitée une peine de prison à domicile accordée à un homme ayant agressé sexuellement une femme. Rapidement, des voix se sont élevées pour exiger que cela ne soit plus possible. Mais l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD) et une professeure de droit évoquent une autre avenue : laisser toutes les options entre les mains des juges, qui sont les mieux placés pour choisir la peine appropriée, celle qui peut protéger les victimes et envoyer un message à la société tout en facilitant la réhabilitation.

Le mois dernier, l’Assemblée nationale a tranché : elle ne veut pas que les personnes reconnues coupables d’agression sexuelle puissent purger une peine de « prison à la maison ». Une motion votée à l’unanimité le 15 février dernier demande à Ottawa de modifier le Code criminel pour interdire cette possibilité.

Jusqu’à tout récemment, dans les cas d’agressions sexuelles, les juges ne pouvaient pas imposer une peine à domicile — aussi appelée peines avec sursis. Cette possibilité leur a été offerte par la récente adoption, en novembre dernier, du projet de loi C-5 du gouvernement libéral, qui a modifié le Code criminel en conséquence. Ottawa disait vouloir ainsi s’attaquer à ce problème : les délinquants autochtones, noirs et marginalisés sont surreprésentés dans les établissements de détention.

Possible depuis peu pour les agressions sexuelles, la peine a déjà été l’occasion de débats en raison de cas qui ont été médiatisés, dont celui de Jonathan Gravel qui s’est vu imposer 20 mois de prison à purger à domicile pour une pénétration anale non consensuelle.

Mais interdire cette peine pour toutes les agressions sexuelles serait un « non-sens », a lancé en entrevue la présidente de l’AQAAD, Me Marie-Pier Boulet.

Car cette infraction couvre un large éventail de gestes, explique-t-elle. Que la prison à domicile soit interdite pour un viol collectif est une chose, mais qu’elle ne soit jamais possible pour un toucher aux fesses par-dessus les vêtements n’a pas de sens selon elle.

Et de toute façon, dit-elle, ce n’est pas parce qu’un juge a la possibilité de l’imposer qu’il va le faire à tout coup. « Ce n’est pas un automatisme. Il y a des critères à respecter. »

Me Boulet soligne que la prison à domicile n’est de toute façon pas possible pour la plupart des crimes sexuels, dont ceux sur des mineurs.

Quant aux objectifs de l’imposition d’une peine, l’avocate fait valoir que l’aspect « dissuasion » est aussi au rendez-vous, car la solitude est très lourde pour les délinquants. Une telle peine protège aussi la victime : elle signifie 24 heures sur 24 à la maison, sans aucune sortie. Bref, la victime ne risque pas de croiser son agresseur dans la rue, souligne l’avocate de la défense.

La motion de l’Assemblée nationale « invente un problème qui n’en est pas un », dit-elle, et « envoie un mauvais message sur le système de justice, plutôt que de l’expliquer ».

La présidente estime qu’il est préférable que les juges gardent cette possibilité, rappelant que l’un des principes du droit criminel est d’imposer une peine « individualisée », adaptée au contrevenant.

Si on leur enlève toute marge de manoeuvre et qu’ils n’ont pas le droit de penser, à quoi les juges servent-ils ?

Mouvement de société

La professeure de droit au Département de sciences juridiques de l’UQAM Rachel Chagnon dit comprendre l’indignation de la population, car le crime de Jonathan Gravel n’est « pas anodin. » Mais au sujet de la motion, elle précise qu’« on ne peut s’empêcher d’y voir un peu d’opportunisme politique ».

Ces réactions s’inscrivent toutefois dans un mouvement de société qui ne veut plus tolérer les agressions sexuelles, après des décennies où ce crime a été banalisé, dit-elle. « Il y a une prise de conscience, un effort de mettre fin à cette banalisation. Car dans le passé, on a vu des juges faire preuve d’une indulgence incompréhensible par rapport à certains hommes. »

Mais elle croit tout de même qu’il faut laisser aux juges une bonne marge de manoeuvre pour déterminer la peine : « Ils ont entendu tout le monde. »

« L’idée d’encarcaner les juges dans des peines minimales, ça ne sert pas l’intérêt de la justice à un certain niveau. »

Il y a une prise de conscience, un effort de mettre fin à cette banalisation [des agressions sexuelles]. Car dans le passé, on a vu des juges faire preuve d’une indulgence incompréhensible par rapport à certains hommes.

Selon la professeure, qui s’intéresse aux enjeux touchant les femmes, les juges sont bien placés, « peut-être les mieux placés », pour trouver une peine qui correspond vraiment aux besoins de la société. Elle rappelle qu’ils ont aussi des barèmes à suivre pour la choisir, en fonction notamment de la gravité du crime, de l’impact sur la victime, ainsi que des facteurs atténuants et aggravants. Il y a moyen de guider les juges sans leur enlever entièrement une catégorie de peine, résume-t-elle, en ajoutant que ceux-ci sont de mieux en mieux formés au sujet des agressions sexuelles.

Il y a toutefois ce bémol : il arrive que des juges « aient une bulle au cerveau », dit-elle, citant en exemple le juge Matthieu Poliquin lorsqu’il a donné une absolution conditionnelle à l’ingénieur Simon Houle.

« Ça sert à ça, l’appel », fait-elle valoir. La Cour d’appel a d’ailleurs annulé son absolution et a plutôt envoyé Houle en prison pour 12 mois.

La professeure a toutefois cette mise en garde : en laissant aux juges toute la marge de manoeuvre, « il ne faudrait pas que cela vienne défaire tout le travail qui a été fait pour faire prendre conscience que l’agression sexuelle est un vrai crime ».