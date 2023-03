La Cour suprême décidera si les messages privés des enseignants le sont vraiment

La Cour suprême du Canada va se pencher sur une cause ayant le potentiel de faire trembler les enseignants de partout au pays : leurs patrons ont-ils le droit de lire leurs communications privées et de s’en servir contre eux ?

Le plus haut tribunal du pays a fait savoir jeudi qu’il acceptait d’entendre une affaire opposant deux enseignantes ontariennes à leur conseil scolaire. La question du droit à la vie privée des employés lorsqu’ils sont au travail est au coeur du débat.

Les faits se résument ainsi : des messages privés de ces deux enseignantes enregistrés sur un journal de bord personnel (protégé par un mot de passe) ont été lus par le directeur de leur école, qui a pris des captures d’écran à l’aide d’un appareil photo. Leur conseil scolaire s’en est ensuite servi pour leur imposer des mesures disciplinaires.

Le syndicat des enseignantes a déposé un grief contre la réprimande inscrite à leur dossier, soutenant que le conseil scolaire avait violé leur droit à la vie privée en examinant des renseignements privés numériques sans motif raisonnable et en les utilisant comme fondement de son enquête.

La progression de l’affaire au niveau judiciaire démontre que le droit ne semble pas si limpide : un arbitre a d’abord rejeté le grief du syndicat, sa décision a été maintenue par un juge, puis elle a été cassée par la Cour d’appel de l’Ontario.

Cette dernière a jugé que le conseil scolaire avait enfreint le droit à la vie privée des enseignantes.

Les deux employées avaient créé un journal de bord pour noter leurs préoccupations par rapport à un autre enseignant, car elles craignaient son impact sur l’évaluation de leur propre travail. Rien n’était enregistré sur les ordinateurs de l’école : l’information était conservée dans le « nuage » et n’était accessible qu’avec un compte Gmail personnel — et non un compte de l’école —, le tout protégé par un mot de passe.

Redoutant l’existence d’un tel journal de bord, d’autres enseignants s’étaient plaints d’un environnement de travail « toxique », ce qui a mené le directeur de l’école à enquêter. Il a fait valoir son obligation de veiller au bien-être de ses employés.

Une fouille des fichiers en ligne de l’école n’a rien révélé, pas plus qu’un examen des ordinateurs scolaires. Le directeur s’est ensuite rendu dans la salle de classe de l’une des deux enseignantes après son départ en fin de journée. Il a touché le pavé tactile de l’ordinateur portable qui s’y trouvait, ce qui a affiché le journal de bord à l’écran : l’enseignante l’avait laissé ouvert par mégarde.

Pour la Cour d’appel de l’Ontario, les deux enseignantes avaient le droit de s’attendre au respect de leur vie privée et de leurs correspondances personnelles. La fouille du directeur n’était pas raisonnable, a-t-elle écrit dans sa décision, en 2022 : c’était « comme s’il avait ouvert leur journal intime ». L’homme avait donc violé leur droit constitutionnel d’être protégées contre les fouilles abusives, qui est prévu par l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, avait-elle jugé.

Le conseil scolaire impliqué dans l’affaire, en désaccord avec cette conclusion, a demandé à la Cour suprême du Canada d’entendre ses arguments. L’issue de l’affaire pourrait donc changer la donne sur ce qui peut — et doit — rester privé lorsqu’un travailleur canadien est au travail.