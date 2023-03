André Boisclair pourra bientôt sortir de prison

L’ex-chef du Parti québécois (PQ) André Boisclair, condamné l’an dernier à 24 mois de prison pour agressions sexuelles, ne sera bientôt plus derrière les barreaux. Il a obtenu une libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de sa peine.

La Commission québécoise des libérations conditionnelles a affirmé lundi que l’ancien politicien avait « évolué » depuis sa dernière décision, rendue en novembre, où il était décrit comme réticent aux procédures de thérapie. « Votre discours démontre […] une meilleure ouverture aux propositions d’intervention », peut-on lire dans le document.

Incarcéré depuis juillet 2022, M. Boisclair avait eu l’occasion d’être libéré sous condition en novembre. Dans une décision de la Commission, il avait cependant été décrit comme ayant une « attitude arrogante envers des agents de services correctionnels ». « Deux notes d’octobre 2022 mentionnent que vous êtes à la limite de l’émission d’un rapport disciplinaire », pouvait-on lire dans le document.

Quatre mois plus tard, l’ex-député de Gouin a « cheminé », et son niveau de dangerosité est « faible », a écrit la Commission dans sa décision rendue lundi. « Une libération à ce stade de votre peine, avec les suivis, les conditions et la surveillance, demeure, à terme, une mesure adéquate pour assurer la protection du public », a-t-elle indiqué.

Chef du PQ de 2005 à 2007, M. Boisclair a plaidé coupable en juillet dernier à deux chefs d’agression sexuelle pour des gestes commis à deux occasions distinctes en 2014 et 2015.

Dans un premier cas, l’ancien élu a ordonné à deux hommes de saisir et de pénétrer contre son gré la victime — dont le nom est protégé par une ordonnance de la cour. Dans un second cas, M. Boisclair a imposé à sa victime des gestes sexuels non désirés, dont une pénétration digitale. La victime lui a dit « arrête » trois fois avant qu’il ne le laisse seul.