Deux Québécois arrêtés pour trafic d’armes à feu

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté deux hommes de Vaudreuil-Dorion accusés de trafic d’armes à feu. La force policière fédérale affirme avoir également saisi un important arsenal d’armes et de munitions.

Jordan et Joshua Madden, respectivement âgés de 29 et 31 ans, font face à sept chefs d’accusation en lien avec la possession, l’entreposage, le trafic et la cession d’armes à feu. Ils doivent comparaître au palais de justice de Valleyfield vendredi.

Les policiers affirment avoir saisi 37 armes à feu, des pièces d’arme et des accessoires militaires, plus de 10 000 munitions, quelque 200 chargeurs à haute capacité, ainsi que du matériel associé à des idéologies d’extrême droite. L’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA) est également intervenue sur place en raison de l’ampleur de l’arsenal, précise la GRC.

La GRC avait entamé son enquête le 22 novembre dernier après l’interception d’un colis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). En collaboration avec Postes Canada, la GRC a pu identifier une séquence d’activités suspectes liées à des colis destinés à Jordan et Joshua Madden. Ceux-ci provenaient notamment de commerces d’armes à feu et d’équipement militaire.

Photo: Gendarmerie royale du Canada

Selon l’enquête, les accusés s’approvisionnaient à partir de diverses plateformes en ligne provenant de compagnies légitimes et de vendeurs illégaux, et ce, à l’échelle internationale. Les armes étaient ensuite vendues sur le marché noir canadien.

Après avoir recueilli des informations sur les deux hommes et leurs activités présumées, l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN) a procédé à une importante saisie d’armes à feu dans leur résidence de Vaudreuil-Dorion le 30 novembre pour « neutraliser leurs activités illégales ». C’est ce qui a permis de découvrir leur imposant dépôt d’armes.