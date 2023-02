Action collective contre Robert Miller, qui aurait payé des ados pour du sexe

Une action collective de plusieurs millions de dollars vient d’être déposée contre un milliardaire québécois, Robert G. Miller : il est allégué que l’homme exploitait et payait des adolescentes pour des relations sexuelles.

L’homme de 79 ans est visé par cette action en dommages, ainsi que son entreprise Future Electronics Inc.

Le 2 février dernier, Radio-Canada a diffusé un long reportage dans son émission Enquête intitulé Le système Miller : des jeunes filles, de l’argent, des hôtels, dont une version en anglais a été diffusée par l'émission The Fifth Estate sur les ondes de CBC.

Une dizaine de femmes ont confié leurs histoires aux journalistes et six d’entre elles ont rapporté avoir eu des relations sexuelles avec Robert Miller lorsqu’elles étaient mineures, rémunérées à coups de milliers de dollars ou de dispendieux cadeaux, entre 1994 et 2006. Des femmes additionnelles ont témoigné dans un reportage de suivi diffusé une semaine plus tard.

Il est aussi allégué dans l’action que plusieurs employés de Future Electronics ont participé aux activités illicites, notamment en sélectionnant les jeunes filles pour leur patron, en réservant des chambres d’hôtel et en organisant des voyages.

L’homme d’affaires a nié toutes ces allégations. Aucune d’entre elles n’a encore été prouvée devant un tribunal.

La femme qui propose d’être la représentante du groupe pour les fins de l’action collective allègue avoir répondu à une petite annonce en 1996 pour du mannequinat lorsqu’elle avait 17 ans. Après une rencontre de sélection, elle a été appelée à se rendre dans un hôtel où se trouvait Robert Miller et elle a eu des relations sexuelles avec lui.

À chaque fois qu’elle l’a rencontré par la suite, elle a reçu des enveloppes d’argent contenant entre 1000 $ et 3000 $.

Lors de leur dernière rencontre, il lui a donné une montre et lui a montré un résultat négatif d’un test de HIV : la femme a compris qu’il avait un nom différent de celui avec lequel il s’était présenté. Préoccupée, elle a commencé à fouiller dans la chambre et a trouvé une armoire remplie de montres, est-il écrit dans la procédure déposée à la cour.

Cette expérience a eu de sévères conséquences psychologiques sur la jeune femme, est-il allégué dans l’action. Elle a ressenti de la honte, a vécu des épisodes dépressifs et a pris de la drogue et des médicaments.

Elle soutient n’avoir jamais parlé de ce qui s’était passé avec Robert Miller jusqu’à ce qu’un ami lui dise d’écouter l’émission au sujet de l’homme diffusée par The Fifth Estate.

Pour le traumatisme qu’elle a vécu, elle réclame 1 million en dommages psychologiques et 1,5 million en dommages punitifs.

Comme elle, plusieurs des femmes au nom desquelles l’action est intentée ne connaissaient pas la véritable identité de l’homme d’affaires. Au moins 1,5 million de dollars sont réclamés pour chacune des présumées victimes.

Avant de pouvoir aller de l’avant, l’action collective doit être autorisée par un juge. Le procès pourra avoir lieu par la suite.