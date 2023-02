L’ex-leader d’Atalante s’en tire avec une absolution conditionnelle

L’ex-leader du groupe d’extrême droite Atalante, Raphaël Lévesque, s’en tire avec une absolution conditionnelle pour être entré par effraction dans les bureaux du média montréalais VICE Québec en 2018 — et sans casier judiciaire pour cette infraction.

La juge Joëlle Roy de la Cour du Québec a fait connaître vendredi matin la peine imposée à l’homme, qui avait fait du chahut chez VICE Québec pour y remettre un prix bidon à un journaliste. Elle a écarté la demande de la Couronne qui réclamait une peine de prison à purger dans la collectivité, c’est-à-dire à domicile.

Ainsi, Raphaël Lévesque sera assujetti à une probation de 18 mois, devra verser 400 $ à une employée de VICE Québec qui avait été bouleversée par les événements, et faire un don de 1000 $ à l’organisme Avocats sans frontières (ASF).

Selon la magistrate, la peine est adéquate pour ne pas nuire à la réhabilitation de l’homme, qui travaille désormais comme camionneur et qui est nouvellement père.

Il a quitté « l’activisme de terrain », sa priorité étant désormais sa famille, écrit la juge. « L’accusé éprouve des remords et de regrets quant à la commission de l’infraction. […] Si c’était à refaire, il enverrait un télégramme chanté au lieu de cette intrusion dans les locaux du média. »

Cette peine n’est pas non plus contraire à l’intérêt du public, juge-t-elle. Au contraire, « l’intérêt public veut qu’un père de famille continue d’être un actif pour notre société en continuant son travail. » Pour la magistrate, c’est une peine de prison à domicile qui serait disproportionnée dans les circonstances de l’affaire. Et puis, s’il contrevient aux conditions de sa probation, il pourrait perdre le bénéfice de l’absolution. S’il les respecte, cette infraction n’apparaîtra pas à son casier judiciaire.

Initialement acquitté pour ses gestes, l’homme avait ensuite été condamné en 2022 par la Cour d’appel sur un chef d’accusation.

Entré avec des fleurs

Le 23 mai 2018, Raphaël Lévesque, muni d’un bouquet de fleurs, s’est présenté seul aux portes de VICE Québec.

Voyant ce visiteur aux airs bienveillants, une employée déverrouille électroniquement la porte d’entrée. Six ou sept de ses acolytes, jusque-là dissimulés, font alors irruption dans les locaux du média.

Sauf pour Raphaël Lévesque, qui arbore des lunettes fumées, tous les autres portent des masques et un chandail à l’effigie du mouvement Atalante, qui se décrivait comme un groupe révolutionnaire, nationaliste et indépendantiste, est-il résumé dans le jugement de la Cour d’appel.

Sur fond de musique du jeu télévisé américain The Price is Right, ils lancent des nez de clown et des tracts dans les locaux, sous les yeux médusés des employés. Certains ont témoigné au procès s’être sentis menacés.

Puis, Lévesque remet au journaliste Simon Coutu un trophée satirique — pour un article qu’il a écrit sur le groupe quelques jours plus tôt — sur lequel il est écrit « Média Poubelle 2018 » et lui lance : « Un gros merci de la part des victimes de la guerre que vous êtes en train d’essayer de partir ». Le tout a duré 75 secondes, sans paroles ni gestes violents, est-il rapporté dans le jugement sur la peine.

Accusé de quatre infractions, dont harcèlement criminel, il avait été acquitté en 2020 par la juge Joëlle Roy sur toute la ligne. Insatisfaite du résultat, la Couronne a porté les verdicts sur deux chefs en appel.

L’an dernier, la Cour d’appel avait rectifié le tir et condamné l’homme sur un seul chef, soit introduction par effraction. Le dossier a été renvoyé en Cour du Québec pour le prononcé de la peine et il est arrivé entre les mains de la même magistrate qui avait présidé le procès.