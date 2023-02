Laval tente de récupérer 9 millions de dollars détournés par la fraude

La Ville de Laval a intenté trois nouvelles poursuites afin de tenter de récupérer 9 millions de dollars qu’elle juge avoir payés en trop, en lien avec la vente d’un terrain et des contrats présumément entachés par la fraude accordés sous le règne du maire Gilles Vaillancourt .

Une des trois poursuites vise la succession de Giuseppe Borsellino, décédé en 2021, et les Placements Borsa pour un terrain vendu par la Ville au début des années 2000 à l’entrepreneur pour une fraction de sa valeur marchande, selon ce qu’allègue la Ville.

À l’origine, Borsellino avait offert une somme de 372 000 $ pour un terrain qu’il convoitait, alors que la valeur marchande de celui-ci était évaluée à un peu plus d’un million. Un appel d’offres avait finalement été lancé pour la vente de ce terrain. Dans le cadre de ce processus, Borsa avait offert 517 371 $ pour l’achat du terrain. Deux autres entreprises avaient déposé des propositions inférieures, mais la Ville les soupçonne d’être des « soumissions de complaisance » visant à légitimer le processus d’appel d’offres. La transaction, qui incluait la cession gratuite d’un autre terrain à la Ville, sera complétée en décembre 2000.

Des années plus tard, le terrain sera subdivisé et Borsa revendra ces lots à des entrepreneurs en construction pour un montant global de 7,5 millions, allègue la Ville de Laval.

Pendant le processus d’appels d’offres, le directeur général de la Ville, Claude Asselin, avait négocié l’achat d’un terrain auprès de Borsa pour y construire sa résidence personnelle. En 2004, M. Asselin a payé 132 445 $ pour ce terrain, soit plusieurs dizaines de milliers de dollars sous la valeur marchande. Il revendra sa propriété en 2010 pour un montant de 1,4 million.

Dans ce dossier, la Ville de Laval réclame de la succession de Giuseppe Borsellino une somme de 759 412 $.

Un système frauduleux

Dans une autre poursuite, la Ville de Laval reproche à des collaborateurs de Gilles Vaillancourt d’avoir agi comme complices dans un système frauduleux visant à truquer des appels d’offres en vue d’en tirer des avantages indus. « Le système était clandestin et opérait sous le modèle d’une organisation criminelle qui infiltre les structures légales existantes pour les exploiter à son profit, sans que la Ville de Laval n’en ait connaissance », souligne la poursuite.

Laval réclame 6 millions de dollars de Claude de Guise, ex-ingénieur et ancien responsable des travaux d’ingénierie à la Ville, Jean Gauthier, notaire qui a participé à des activités de financement du parti PRO des Lavallois dirigé par Gilles Vaillancourt, Jean Bertrand, avocat et ancien représentant officiel du parti du maire, Pierre Lambert, avocat décrit comme « dépositaire de la caisse occulte du parti PRO », ainsi que Robert Talbot, avocat et « homme de confiance » de Gilles Vaillancourt, et Guy Vaillancourt, frère de Gilles Vaillancourt.

«L’implantation de ce système a eu comme conséquence, durant la période visée, l’élimination de la concurrence lors d’un grand nombre d’appels d’offres pour les contrats de construction et de services professionnels d’ingénierie octroyés par Ville de Laval », souligne la demande introductive d’instance déposée en Cour supérieure.

Contrats professionnels

Dans une troisième poursuite, Laval reproche notamment à la firme d’architecture Beaupré et associés experts conseils, à l’architecte paysagiste Louis Beaupré, au groupe IBI/DAA Inc, à son dirigeant Daniel Arbour et à un de ses administrateurs, Michel Collins, d’avoir participé à un système frauduleux visant à truquer des contrats.

L’implantation de ce système a eu pour effet d’éliminer la concurrence lors d’un grand nombre d’appels d’offres pour les contrats de construction et de services professionnels, estime la Ville, qui accuse les firmes d’avoir « majoré à la hausse de façon substantielle » le prix de leurs soumissions. Ce système a été mis au jour lors du procès de l’enquête Honorer, souligne-t-on.

La Ville leur réclame un montant global de 461 211 $.

Laval a également amendé une poursuite qu’elle avait déposée contre Nepcon, qui a exploité une entreprise de transbordement des matières résiduelles et de neige à Laval. Selon les allégations de la Ville, Nepcon aurait participé au système frauduleux mis en place par Gilles Vaillancourt et ses complices afin de détourner des appels d’offres de la Ville. Dans le dossier des contrats d’empilement de la neige, la Ville évalue les dommages causés par Nepcon à 2 millions de dollars.

D’autres recours à venir ?

Depuis 2013, la Ville a recueilli 57 millions de dollars auprès d’individus et d’entreprises ayant floué la ville, dont 7 millions en 2022.

L’actuel maire de Laval, Stéphane Boyer, évoque la possibilité que d’autres procédures soient intentées pour récupérer des sommes d’individus ou d’entreprises fautives dans le futur. « On veut s’assurer que toutes les pierres du jardin ont été retournées. Tant et aussi longtemps qu’on aura des preuves ou des éléments qui nous portent à croire qu’il y a eu des gestes frauduleux qui ont été posés, on va aller de l’avant avec des poursuites », a-t-il indiqué au Devoir.

Les montants récupérés par la Ville dans ces dossiers sont investis dans divers projets. Un montant de 10 millions, provenant notamment du remboursement versé par Gilles Vaillancourt après sa condamnation en 2016, a été placé et les intérêts générés sont utilisés pour venir en aide aux jeunes dans les quartiers défavorisés, a indiqué le maire Boyer.

Le reste des montants récupérés est versé dans les coffres de la Ville pour financer des projets et services aux citoyens, a-t-il ajouté.