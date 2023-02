Pas d’accusation contre les policiers qui ont abattu un homme noir en crise à Repentigny

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a fait savoir jeudi qu’aucune accusation ne serait déposée contre les policiers qui ont abattu en 2021, à Repentigny, Jean René Junior Olivier, un homme noir en proie à une crise de santé mentale.

L’usage de la force et des armes à feu était justifié, tranche le DPCP qui a eu à analyser le dossier confectionné par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), mandaté pour investiguer quand un citoyen perd la vie lors d’une intervention policière.

Bref, selon le DPCP, « l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers du Service de la police de la ville de Repentigny (SPVR) impliqués dans cet événement. »

C’est la mère de l’homme de 38 ans qui avait composé le 911 le 1er août au matin pour demander de l’aide. Elle était inquiète pour son fils : il affirmait voir des gens autour de lui, qui voulaient lui faire du mal, et elle craignait qu’il ne se blesse.

« J’appelle pour de l’aide et on a tué mon fils », avait-elle résumé le lendemain, en s’adressant aux journalistes devant sa résidence. Quelques jours plus tard, à une manifestation devant l’hôtel de ville de Repentigny, elle dira : « mon fils est mort parce qu’il est noir. »

Il n’avait pas d’arme à feu et « il n’était pas dangereux », avait-elle insisté. Il avait un couteau, mais l’a finalement jeté par terre après plusieurs demandes des policiers : « et c’est là qu’on l’a abattu ».

« Prendre des décisions difficiles »

Selon les informations transmises par le DPCP dans son communiqué jeudi, quatre policiers avaient été dépêchés sur les lieux. M. Olivier se trouve alors devant la résidence en compagnie de deux autres personnes. Les policiers voient bien le couteau et tentent de le convaincre de le déposer par terre, tout comme les deux personnes avec lui. Puis un cinquième policier arrive, muni d’une arme à impulsion électrique (communément appelé taser). Il le montre à M. Olivier et en fait une démonstration en activant les embouts, tout en l’encourageant à déposer son couteau.

À (re)lire 81 Québécois tués par des policiers dans les 20 dernières années

Selon ce résumé des faits, les agents parlent calmement à M. Olivier pendant 15 minutes afin qu’il mette son couteau par terre. Ce qu’il fait à plusieurs reprises sans jamais s’en éloigner et en le reprenant dans ses mains dans les secondes ou les minutes suivantes.

La dernière fois qu’il le dépose, il « le reprend sans avertissement », « la lame pointée vers l’avant et il court et saute par-dessus un court muret pour se rendre aux agents » qui sont à cinq mètres de lui. Deux tirent et l’atteignent avec leur arme à feu. Selon des membres de la famille, il a reçu trois balles en plein ventre. Son décès est constaté peu de temps après à l’hôpital.

Le DPCP rappelle que les policiers sont autorisés à employer la force nécessaire et raisonnable dans leurs interventions, notamment pour désarmer une personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ils ne sont pas tenus à la perfection, dit-il, car ils sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement, parfois en une fraction de seconde, « prendre des décisions difficiles. »

À noter qu’un ambulancier a filmé la scène : les images et paroles captées correspondent au récit des témoins impliqués, est-il indiqué.

« Considérant le danger particulièrement imminent auquel ils faisaient face, l’homme étant armé et refusant d’obtempérer à de nombreuses reprises aux ordres, chacun des deux policiers impliqués avait des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée à l’endroit de l’homme était nécessaire pour leur protection contre des lésions corporelles graves ou la mort et que l’usage de leur arme à feu était le seul moyen de mettre fin à cette menace », écrit le DPCP.

Jeudi après-midi, la mère de M. Olivier n’était pas en état de parler aux journalistes, a déclaré une proche rejointe chez elle.