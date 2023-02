Les corps policiers québécois invitent à porter plainte sur les abus du hockey junior

Les corps de police du Québec invitent les victimes des gestes dégradants qui ont été posés dans les vestiaires du hockey junior majeur — et révélés dans un jugement en Ontario — à venir les voir et à porter plainte. Pour le moment, cependant, les informations nécessaires au déclenchement d’enquêtes leur manquent.

Interrogée sur les violences que d’anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) disent avoir subies aux mains de coéquipiers et d’entraîneurs dans leurs vestiaires, la Sûreté du Québec (SQ) a tenu à leur lancer un message, mercredi. « On n’incitera pas les gens à rester dans le silence. C’est sûr qu’on adhère au mouvement et qu’on incite les victimes à porter plainte », a lancé la porte-parole de la SQ, Camille Savoie, dans un entretien avec Le Devoir.

Depuis lundi, les trois ligues de hockey junior majeur canadiennes sont ébranlées par de graves accusations déposées par des ex-joueurs à leur endroit. La LHJMQ et ses équipes sont visées.

Dans un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario rendu début février, mais qui a refait surface tout récemment, une vingtaine de joueurs ont effectué des déclarations sous serment faisant état de viols, d’actes d’intimidations et de gestes de séquestration dans des vestiaires et des autobus d’équipe. Les faits allégués remonteraient jusqu’aux années 1970.

Le Devoir a contacté tous les corps de police québécois qui ont juridiction sur les territoires couverts par les organisations de hockey de la LHJMQ. Ceux qui ont répondu — Sûreté du Québec et police de Saguenay, de Sherbrooke, de Gatineau et de Québec — nous ont tous affirmé ne pas avoir lancé d’enquête après que la décision du juge Paul Perrell a été rendue publique.

« Il n’y a aucune enquête ouverte en lien avec le hockey junior », a répondu laconiquement l’agent relationniste Martin Carrier, du Service de police de Sherbrooke. « Pour enquêter sur de possibles infractions criminelles en matière d’intimidation, de harcèlement ou d’agression, par exemple, le Service de police de la Ville de Gatineau doit avoir une plainte », a ajouté la responsable des communications et des relations avec la communauté à la police de Gatineau, Mariane Leduc.

Appel aux dénonciations

Contacté à son tour, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), où évoluent les Remparts, s’en est tenu à la même prudence, mais a tout de même rappelé que les potentielles victimes pouvaient toujours dénoncer, que les actes présumés soient récents ou non.

« Nous invitons toute présumée victime d’agression sexuelle, d’intimidation, de harcèlement ou de toute autre infraction criminelle qui désire porter plainte pour des événements, qu’ils soient contemporains ou non, ou poursuivre une plainte initiée dans le passé, ou toute victime qui n’était pas disposée à le faire à l’époque, [à] communiquer avec le SPVQ et [à] ne pas hésiter à porter plainte », a écrit l’agente Marie-Pier Rivard.

Interrogée quant à la possibilité qu’il y ait eu des plaintes en lien avec de tels actes au cours des dernières années, Camille Savoie, de la SQ, a affirmé qu’il serait « difficile de répondre à ça ». « Il faudrait que le plaignant cite clairement l’organisation, l’équipe ou l’organisme duquel il faisait partie. C’est dur d’aller chercher cette information-là », a-t-elle dit.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’a pas non plus été en mesure de préciser combien de dossiers lui avaient été présentés en lien avec des agressions sexuelles ou physiques dans des organisations de hockey junior majeur. « Puisqu’il ne s’agit pas d’une infraction distincte, mais bien d’une façon de commettre un crime », a indiqué la porte-parole adjointe du DPCP, Me Patricia Johnson.