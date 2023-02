Le premier enquêteur sur l’affaire Carpentier tenu dans le noir

Le premier sergent-enquêteur affecté à la disparition de Norah, Romy et Martin Carpentier affirme n’avoir jamais eu connaissance avant mardi d’une déclaration soulevant la possibilité que le père ait enlevé ses deux filles, recueillie dans les heures qui ont suivi leur évaporation dans la forêt de Saint-Apollinaire.

Dans les heures qui ont suivi l’embardée du véhicule conduit par Martin Carpentier à la hauteur de Saint-Apollinaire, le 8 juillet 2020, deux proches avaient sonné des notes discordantes dans le portrait de père exemplaire dressé par l’entourage de Martin Carpentier.

L’enquêteur affecté au dossier n’en a eu aucun écho avant le lendemain matin, douze heures après la disparition du père et de ses filles.

Le conjoint de l’époque d’Amélie Lemieux, la mère de Norah et Romy, avait le premier soulevé l’hypothèse que le père avait pu enlever ses filles. Il avait raconté la peur maladive de ce dernier de perdre leur garde et avait demandé le déclenchement d’une alerte Amber.

L’existence de cette déclaration, le sergent-enquêteur Kevin Camiré l’a apprise seulement mardi, soit 952 jours après la disparition des deux fillettes, a-t-il raconté lors de la troisième journée d’audiences de l’enquête publique. « C’est quand le policier de la Sûreté du Québec l’a mentionné lors de son témoignage que je l’ai su », a précisé le sergent-enquêteur en réponse à une question de l’avocat Jean-François Leroux, représentant de la mère et de la grand-mère des deux petites disparues.

Le sergent-enquêteur Camiré a débarqué sur le théâtre de l’accident vers 3 h 10 dans la nuit du 9 juillet. « J’ai eu le topo vers 3 h 30, a-t-il expliqué mercredi après-midi. À ce moment, a-t-il dit, « personne ne m’a transmis la déclaration de M. Pelletier. Cette déclaration, je ne l’ai jamais vue. »

Un ami proche du père disparu, Keven Lemieux, avait aussi expliqué, dans les heures qui ont suivi l’accident, que Martin Carpentier montrait des signes de dépression. Il avait même précisé avoir demandé à ce dernier s’il avait des pensées suicidaires trois semaines seulement avant l’accident du 8 juillet.

Cette information, le sergent Camiré ne l’a jamais eu non plus.

À 6 h 30 le matin du 9 juillet, le sergent-enquêteur avait déjà parlé à une dizaine de proches et de collègues de Martin Carpentier, dont sa conjointe et la mère de ses enfants. Plusieurs indiquaient que l’homme avait maigri et qu’il agissait de manière instable au cours des dernières semaines. La grand-mère maternelle des deux soeurs, Gaétane Tremblay, avait mentionné à 6 h 24 au sergent-enquêteur que « ce n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un geste volontaire », que Martin Carpentier ait pu provoquer l’accident et prendre la fuite avec ses filles.

La première conversation que le sergent Camiré se souvient avoir eu au sujet de la divulgation de l’identité et les photos des trois disparus avec le capitaine responsable des recherches seulement deux heures plus tard, peu après 8 h 30.

« Entre 8 h 45 et 10 h » le 9 juillet, selon les souvenirs du sergent-enquêteur, le conjoint d’Amélie Lemieux à l’époque est arrivé au domicile de la grand-mère où se trouve M. Camiré. « Il était plus incisif, a raconté le sergent-enquêteur. II disait : [Martin] ne feel pas tant, je vous le dis. Je suis éducateur spécialisé et il ne feel pas si bien que ça. » Le conjoint soulève à nouveau l’urgence de déclencher une alerte Amber et parle même au téléphone avec la supérieure du sergent-enquêteur, Annie Thériault, pour lui exposer ses inquiétudes.

Le sergent-enquêteur a par la suite demandé au conjoint s’il voulait consigner son témoignage — pour apprendre « avec surprise » que l’homme avait déjà livré sa déclaration, la veille, aux patrouilleurs présents sur le théâtre de l’accident.

Ce n’est qu’à 15 h, le 9 juillet, que la Sûreté du Québec a finalement déclenché l’alerte Amber.

Une scène compromise pour le chien renifleur Le maître-chien dépêché sur les lieux deux heures après l’accident, Stéphane Ranger, a indiqué avoir trouvé une scène fortement compromise pour son chien. « Contaminé de même, je n’ai jamais vu ça », a-t-il témoigné. Le va-et-vient des patrouilleurs et des policiers partis à la recherche des occupants du véhicule a brouillé les pistes qui auraient permis de pister Norah, Romy et Martin Carpentier au début de leur disparition. Sans cette contamination, a indiqué l’agent Ranger, les soeurs et leur père auraient laissé une « autoroute d’odeur » pour le chien renifleur.