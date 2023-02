Pas de prison à la maison pour les agresseurs sexuels, réclame Québec

L’Assemblée nationale demande à Ottawa d’interdire les peines d’emprisonnement dans la collectivité pour les personnes reconnues coupables d’agression sexuelle.

Mercredi, les 125 députés québécois ont voté unanimement en faveur d’une motion à ce sujet, pour dénoncer ce qu’ils considèrent être un « recul en matière de lutte contre les violences sexuelles. »

Depuis 2007, il n’était plus possible pour les juges d’imposer une peine « de prison à domicile » dans les cas d’agression sexuelle. Mais le projet de loi C-5 du gouvernement libéral — depuis devenu loi en novembre dernier — a modifié le Code criminel pour le permettre à nouveau.

Cela « va à l’encontre des efforts déployés afin de rebâtir la confiance des personnes victimes envers le système de justice », est-il aussi écrit dans la motion.

Le Code criminel doit être modifié pour que l’infraction d’agression sexuelle soit inadmissible aux peines d’emprisonnement dans la collectivité, est-il réclamé par l’Assemblée nationale.

Le projet de loi C-5 avait été présenté comme une initiative législative visant à lutter contre la surreprésentation des délinquants autochtones, noirs et marginalisés dans les établissements de détention et à réduire le recours à l’incarcération, est-il indiqué sur le site du ministère fédéral de la justice. L’ordonnance de sursis permet au délinquant de purger sa peine dans la collectivité sous réserve de conditions strictes, telles que le confinement au domicile, le couvre-feu et la thérapie.

Ce type de peine imposée dans des cas d’agression sexuelle a défrayé récemment les manchettes.

L’un de ces cas qui a fait parler est celui de Sobhi Akra, 39 ans, qui a plaidé coupable en janvier 2022 d’avoir agressé sexuellement huit femmes. Son avocat a demandé à ce qu’il purge sa peine d’emprisonnement à domicile. Il est en attente de la décision du juge.

Peu avant lui, Jonathan Gravel, 42 ans, a été condamné à 20 mois de prison à purger dans la collectivité pour une pénétration anale non consensuelle.