Un père exemplaire, mais rongé par la hantise de perdre Norah et Romy

Martin Carpentier avait l’esprit hanté par une peur maladive de perdre ses enfants et l’année 2020 n’a fait qu’alimenter son fantôme, selon les proches entendues au deuxième jour de l’enquête publique sur la disparition tragique des soeurs Norah et Romy.

Tous vantent un père exemplaire, entièrement dévoué à ses enfants. Tous décrivent aussi un homme rongé par la crainte de manquer d’argent et par une angoisse obsédante et grandissante, celle de se voir arracher Norah et Romy, le coeur de sa vie.

Martin Carpentier n’allait pas bien dans les mois qui ont précédé le jour fatidique du 8 juillet où, après une embardée sur l’autoroute 20, il a fui avec ses fillettes dans un boisé de Saint-Apollinaire pour ne plus jamais en ressortir.

Il avait beaucoup maigri, a raconté mardi matin Gaétane Tremblay, la grand-mère des deux enfants qui a partagé un duplex avec Martin Carpentier jusqu’à la tragédie. Son comportement devenait erratique et il ne prenait plus régulièrement son Synthroid, une hormone prise pour soulager un dérèglement de la glande thyroïde. Son anxiété de perdre ses filles, exacerbé par la pandémie, des soucis d’argent et par des démarches de divorce entamées à l’insu de leur mère, prenait de plus en plus de place dans son esprit.

« C’était une préoccupation constante, une obsession. Ça revenait très, très, très souvent. Plus je voyais qu’il maigrissait, plus je voyais qu’il n’allait pas bien, et plus il en parlait », a souligné la grand-mère devant le coroner.

Le Martin doux et affable que tous connaissaient cohabitait de plus en plus avec un double méconnaissable, le père prisonnier d’une crainte irrationnelle de perdre la garde de ses filles.

« C’était présent depuis le début, a expliqué Gaétane Tremblay. Je n’ai jamais compris pourquoi. » Son angoisse ne l’a jamais quitté, a-t-elle précisé, même si tous vantaient ses qualités de père et l’assuraient que personne ne voulait le déposséder de ses filles ni priver celles-ci d’un papa « fusionnel » avec elles.

« Martin n’aimait pas que quiconque d’autres que lui s’occupe de ses enfants », a expliqué Mme Tremblay. Le père allait jusqu’à mentir à la femme qui partageait sa vie depuis 2016 pour se consacrer corps et âme à ses filles. « Même quand il ne les gardait pas, il disait à sa blonde qu’il les avait. Martin disait : “d’un coup que leur mère m’appelle, je veux être disponible.’’ Nous lui disions que nous étions là, nous, mais il répondait : “oui, mais si jamais elles se blessent… ” »

Gaétane Tremblay a expliqué que Martin Carpentier traversait souvent chez son ancienne belle-mère pour lui confier ses états d’âme et la relation entre les deux, précise-t-elle, était chaleureuse. « Il faisait partie intégrante de notre famille. Nous ne l’avions pas abandonné. Nous n’abandonnons personne. »

Le printemps qui a précédé le drame avait toutefois éprouvé Martin Carpentier. Sans emploi à la fermeture forcée des chantiers, il se plaignait de soucis monétaires et confiait sa peur de devoir vendre sa maison. « Il disait une journée : “là Gaétane, je vais être obligé de déménager’’. Il revenait deux jours plus tard en disant : “tout est arrangé.’’ Il avait peur de manquer d’argent, a exposé la grand-mère. C’était constant chez lui. »

Pendant une période de trois à quatre semaines au printemps 2020, le père de famille avait dû travailler de nuit. L’épisode, croit Gaétane Tremblay, a accéléré sa dégringolade. « Ç’a dégénéré parce que le jour, il était incapable de dormir. Il était plus nerveux, il avait maigri », au point où elle lui a suggéré, début juin, d’aller consulter en psychologie, convaincue qu’il souffrait d’une dépression.

Elle ignore s’il a demandé ou obtenu cette aide. Gaétane Tremblay se souvient cependant que Martin Carpentier semblait encore plus « agité, nerveux et amaigri » lors de la première semaine de juillet – quelques jours seulement avant le drame.

« Il était arrivé un après-midi en sueur et il avait dit à brûle-pourpoint “Je ne veux pas me marier, je ne veux pas vendre la maison, je ne veux pas divorcer”. Il tremblait. » Gaétane Tremblay avait répondu qu’elle commençait à trouver difficile d’éponger ses angoisses et ses doutes. « Si tu as des choses à dire, va voir les personnes concernées, se souvient-elle avoir répondu à son ancien gendre. Je suis fatiguée, je suis épuisée. »

Le soir, inquiète de son état, elle avait visité Martin Carpentier. « Il était calme, se rappelle-t-elle. Il disait que ça allait bien. » Deux jours plus tard, le 8 juillet, il soupait avec Gaétane Tremblay, « joyeux et relax », entouré d’une ribambelle de petits-enfants, des cousins et des cousines qui « adoraient descendre à Québec pour visiter Norah et Romy. »

Quelques heures plus tard, à 20 heures, il partait avec ses deux filles pour prendre une crème glacée. « Il n’est jamais revenu, a sangloté la grand-mère. Derrière chez moi, j’ai une grande fenêtre. Je le revois encore tous les jours qui vient m’annoncer qu’il va aux Chocolats favoris avec les enfants… »