La mère de Norah et Romy Carpentier en quête de réponses

La mère des soeurs Norah et Romy Carpentier s’avoue encore incapable d’expliquer la tragédie qui a bouleversé sa vie et secoué le Québec, en juillet 2020. « [Martin Carpentier], c’était un bon père », a affirmé Amélie Lemieux au premier jour des audiences publiques mises en place pour faire la lumière sur les circonstances entourant le drame. « Je me trouvais chanceuse d’être avec quelqu’un de bien. »

L’enquête, présidée par le coroner en chef adjoint Me Luc Malouin, vise à comprendre comment Martin Carpentier, décrit comme un père aimant et attentionné, mais aussi obsédé par la crainte de perdre la garde de ses enfants, a pu fuir le théâtre d’un accident de voiture, le soir du 8 juillet 2020, pour mettre fin aux jours de ses deux filles et s’enlever la vie dans un épais boisé de Saint-Apollinaire.

La mère des deux fillettes disparues, Amélie Lemieux, a pris la parole au premier jour des audiences. Son témoignage a commencé par la description son idylle apparemment sans histoire avec Martin Carpentier, similaire à bien des relations de couple d’abord heureuses, puis lentement érodées par le manque de communications et l’angoisse financière. Il a pris fin avec le récit tragique d’une mère, partie elle-même crier le nom de ses enfants à l’orée d’une forêt au lendemain de leur disparition.

Amélie Lemieux et Martin Carpentier se rencontrent en 2008, au moment où elle attend la naissance de son aînée, Norah. Dès le début, Martin Carpentier agit comme un homme aimant et très engagé dans la grossesse. Elle et lui se marient en janvier 2010 ; la même année, il devient officiellement le père adoptif de Norah qu’il aime, depuis sa naissance, comme sa propre fille.

Les premières difficultés apparaissent en 2013 dans le couple, à l’occasion d’une grève de la construction qui compromet le gagne-pain de Martin Carpentier. Amélie Lemieux et lui attendent la naissance de Romy à la même époque. Le stress financier s’invite dans la vie familiale. Les premières mésententes aussi.

« Martin était très renfermé, a décrit Mme Lemieux. J’avais de la difficulté à communiquer avec lui, notamment sur les questions d’argent. Il avait aussi des comportements que je ne comprenais pas. »

Dans les mois qui précèdent la naissance de Romy, par exemple, Martin Carpentier se fait plus distant. « Il s’occupait moins de la bedaine qu’au moment où j’étais enceinte de Norah, a expliqué Amélie Lemieux. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’avait répondu : « Celle-là, je ne peux pas la perdre ». Je ne peux pas affirmer hors de tout doute qu’il avait peur de perdre Norah, mais je pense que c’était une crainte. »

La séparation

Le couple se sépare en 2015. À cette occasion, Martin Carpentier, pour la première fois en sept ans de vie commune, insulte la mère de ses enfants. Cette dernière a raconté que d’autres épisodes d’agressivité avaient auparavant parsemé la vie du couple. À une occasion, par exemple, il avait frappé une table au point d’en briser la vitre. À une autre, il avait vidé le cabanon avec colère, sans en expliquer la raison. « Il avait des comportements agressifs, mais jamais envers moi ni envers les enfants, a assuré la mère des deux petites disparues. C’était un bon père pour nos filles. »

La séparation, après une période d’adaptation houleuse, aboutit finalement sur un terrain d’entente. Chaque parent a la garde des enfants une semaine sur deux. Amélie Lemieux et Martin Carpentier échangent pour gérer le quotidien, partager les dépenses liées aux fillettes, toujours avec cordialité, selon la mère. « La relation, assure-t-elle, n’était pas conflictuelle ». 

La pandémie frappe en 2020 et ferme tous les chantiers. Encore une fois, Martin Carpentier se retrouve dans l’incertitude financière et veut prendre des arrangements pour négocier son prêt hypothécaire. « Je lui ai dit qu’il pouvait arrêter de me verser la pension alimentaire, que je n’étais pas à 280 $ près », a raconté Amélie Lemieux.

Malgré cet arrangement, le père craint de perdre la garde de Norah. « Il avait beaucoup maigri », se souvient Amélie Lemieux. « Je lui avais dit de prendre soin de lui, qu’il avait perdu du poids. » C’était à l’occasion de la fête des Pères. Elle avait vu Martin Carpentier au moment de lui présenter une carte, fabriquée avec ses filles, et un cadeau — un tablier avec l’inscription : “les superhéros ne portent pas tous une cape.”

Le jour fatidique

Le témoignage de la mère a pris une tournure dramatique lorsque l’interrogatoire a abordé le jour fatidique du 8 juillet 2020. Amélie Lemieux a raconté la dernière journée vécue avec ses filles, consacrée à profiter de l’été dans la piscine de ses parents. Martin Carpentier prenait la garde des deux soeurs à la fin de la journée. Quelques heures plus tard, il achetait une crème glacée à ses enfants, prenait l’autoroute 20 en direction ouest, faisait demi-tour à Saint-Janvier-de-Joly, puis une embardée à 21 h 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire… avant de s’évanouir dans la forêt.

C’est à 21 h 40 qu’Amélie Lemieux raconte avoir appris la disparition de ses filles. « Je suis devenue hystérique, je n’étais plus capable de me contrôler… Je voulais juste savoir où étaient mes enfants. »

Le soir même, elle se rend sur les lieux de l’accident. Appels frénétiques aux proches, incompréhension, peur panique… Dans le brouillard qui entoure cette soirée où sa vie a basculé, Amélie Lemieux se souvient avoir dit aux policiers : « Martin, il ne sortira pas du bois. Il a peur, il veut qu’on le trouve. Aller le chercher. »

« Qu’est-ce que vous avez fait dans les heures qui ont suivi ? » a demandé le procureur aux enquêtes publiques, Me Dave Kimpton. « J’ai essayé de survivre », a lancé Amélie Lemieux. Elle a aussi demandé le déclenchement d’une alerte, le recours à des hélicoptères. « Je ne comprenais pas pourquoi c’était aussi long. »

La mère a raconté être partie elle-même à la recherche de ses fillettes, le 9 juillet à l’aube. Elle a pris la route de Saint-Apollinaire, arrêtant dans une halte pour demander à un camionneur de diffuser le signalement des deux enfants dans son CB, avant de se retrouver au coin de la route du Bois-de-l’Ail et du rang Bois-Joly, pour crier le nom de ses enfants à l’orée de la forêt. « J’étais tellement proche d’elles, a-t-elle éclaté dans un douloureux sanglot. Je ne le savais même pas… »

Au moment où elle tentait de retrouver ses enfants, les policiers n’avaient toujours pas déclenché d’alerte Amber. C’est autour de 15 h, soit près de 20 heures après l’accident, que celle-ci sera finalement lancée.

Les policiers retrouveront les deux petites dépouilles le 11 juillet. Le corps pendu de leur père, lui, le 20. « Mes filles se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, a sangloté Amélie Lemieux. Avec la personne qui les aimait le plus au monde. »