Du profilage criminel, pas racial, dit Yves Francoeur

Appelé à témoigner dans un procès alléguant du profilage racial systémique, le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, a vigoureusement rejeté l’affirmation de la poursuite qu’il y aurait eu plus de 17 000 interpellations policières non fondées pour la seule année 2017.

« C’est sans queue ni tête », a lancé M. Francoeur qui se trouvait alors dans la boîte des témoins au palais de justice de Montréal.

Les policiers montréalais n’accepteraient jamais pareil comportement de la part de leurs collègues, a poursuivi celui qui est président du syndicat de la force policière depuis 2005.

Mais il faut que les policiers puissent faire leur travail, a-t-il martelé. Il ne nie pas l’existence de profilage racial, mais insiste : le « profilage criminel » est nécessaire pour que les policiers puissent maintenir le sentiment de sécurité de la population, surtout dans le climat de violence urbaine dans lequel les Montréalais vivent depuis 2007.

« Personne ne veut faire de profilage racial », dit-il tout en soulignant que « la ligne est très mince entre le profilage racial et le profilage criminel. »

Il a été appelé à la barre par la Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne qui ont intenté cette action collective de 171 millions de dollars contre la ville de Montréal au nom de tous ceux qui ont été victimes de profilage racial aux mains des agents du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) entre 2017 et 2019.

Alexandre Lamontagne, un homme noir d’origine haïtienne, a raconté mercredi, au premier jour du procès, des événements survenus en 2017 alors qu’il sortait d’un club et se dirigeait paisiblement vers sa voiture. Deux policiers l’ont interpellé en lui demandant en criant pourquoi il les regardait. « Ils se sont rués vers moi et m’ont jeté au sol. » L’homme dit s’être cogné la tête et ajoute qu’un des agents lui a mis son genou sur la nuque. Il a dû recevoir des soins médicaux après avoir passé la nuit en cellule.

Selon lui, les policiers l’ont ciblé en raison de sa race, car ils n’ont pas apostrophé les autres personnes présentes près du club — toutes blanches, a-t-il calmement relaté à la juge Dominique Poulin, de la Cour supérieure. Il a ensuite été humilié et forcé de s’allonger dans l’urine qui souillait une cellule du centre de détention pour se faire enlever les menottes, a-t-il ajouté. Il en est sorti au petit matin avec trois constats d’infraction dans les mains et deux chefs d’accusation (entrave et voies de fait) portés contre lui. Ces derniers ont par la suite été abandonnés.

Dans leur défense écrite, les policiers affirment avoir agi de bonne foi et dans les règles. Ils ont apostrophé M. Lamontagne pour lui offrir de l’aide, disent-ils, car il semblait chercher quelque chose. Mais l’homme s’est offusqué et s’est mis à les provoquer et à les invectiver, est-il soutenu dans le document déposé à la Cour.

« C’est un fait notoire que la police de Montréal se livre à du profilage racial systémique depuis des décennies et rien d’efficace n’a été entrepris afin d’enrayer ce qui semble s’apparenter à un fléau au sein de ce corps policier », est-il écrit dans l’action en justice.

Le profilage racial existe partout dans la société, mais « ça tombe toujours sur le dos de la police », a déploré M. Francoeur.

Pour lui la position de la fraternité est claire : « traiter tout le monde avec respect et il n’y aura pas de problème. »

Le procès devrait durer encore plusieurs jours. La juge Poulin devra déterminer si les policiers ont agi de façon discriminatoire envers M. Lamontagne et les membres du groupe désignés dans l’action collective qui ont été interpellés, arrêtés et détenus parce qu’ils ne sont pas blancs.