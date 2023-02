Ny St-Amand n’avait pas demandé d’aide psychologique au public, selon Carmant

Le conducteur d’autobus arrêté à la suite de la tragédie survenue mercredi dans une garderie de Laval n’avait pas sollicité de soutien en santé mentale auprès des services publics locaux, a déclaré jeudi le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

L’attaché de presse du ministre, Lambert Drainville, a précisé que les vérifications avaient été faites au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval ainsi que dans tout le réseau public. Il n’a pas été en mesure de préciser la situation pour les services de consultation privés.

Le chauffeur de la Société de transport de Laval Pierre Ny St-Amand a été arrêté mercredi après que l’autobus qu’il conduisait a foncé dans une garderie, tuant deux enfants. Neuf chefs d’accusation ont été déposés contre lui, soit deux de meurtre au premier degré, un de tentative de meurtre, deux de voies de fait graves et quatre de voies de fait. Il doit retourner en cour le 17 février.

Un médecin de l’hôpital où il a été admis a demandé que l’accusé soit transféré dans une aile psychiatrique en raison de sa « dangerosité », ont rapporté mercredi des avocats chargés du dossier.

« L’événement qui est arrivé hier était imprévisible. Que ce soit quelqu’un qui était malheureux ou en détresse, il s’est produit quelque chose pour expliquer ça », a dit le ministre Carmant.

M. Carmant a déclaré que le gouvernement a mis sur pied en novembre 2020 un programme pour tenter d’atteindre les personnes qui ne demandent pas d’aide lorsqu’elles souffrent de problèmes de santé mentale.

« Maintenant, ce qu’on veut faire, c’est aller un peu plus loin et dépister les problèmes de santé mentale », a expliqué le ministre.

De l’aide psychologique pour les personnes touchées

Venu déposer des fleurs et rencontrer des familles ébranlées devant les lieux du drame, jeudi midi, le premier ministre François Legault a pour sa part affirmé que sa priorité était d’offrir de l’aide psychologique aux gens qui ont été touchés, de près ou de loin.

« Même les enfants qui sont corrects, mais qui ont vu ça, les employés qui ont vu ça, probablement que c’est des images qu’ils vont garder dans leur tête toute leur vie. Donc acceptez l’aide psychologique, c’est nécessaire, c’est normal d’avoir besoin de cette aide-là », a affirmé le premier ministre. Il a rappelé qu’un poste de commandement a été mis sur pied par le Service de police de Laval (SPL) pour offrir du soutien à la population lavalloise. M. Legault a également invité toute personne qui en ressent le besoin à appeler le 811, où des conseils psychosociaux sont donnés.

Geneviève Berthiaume-Gagnon, dont la fille était dans la garderie lors de l’incident, s’est dite rassurée par les propos de François Legault. Elle et son conjoint, Bruno Belzile, sont soulagés de pouvoir compter sur de l’aide psychologique.

« À la maison, on fait juste pleurer. On n’est pas du tout fonctionnels. Je pense toujours aux familles qui souffrent en ce moment. Nous avons été chanceux que notre fille n’était pas dans le groupe touché ce matin-là, mais en sécurité dans un autre », a raconté la mère de famille.

Recueillement devant la garderie

Mme Berthiaume-Gagnon et M. Belzile étaient venus déposer une peluche devant la garderie, au nom de leurs trois filles. Le couple se demande maintenant comment il va trouver les mots pour apprendre à ses enfants qu’une de leurs amies a perdu la vie et qu’une autre a dû être hospitalisée.

L’heure était au recueillement et à la solidarité devant la garderie, en partie placardée. Les trois chefs des partis d’opposition, des ministres fédéraux, le maire de Laval et le directeur du SPL étaient notamment présents.

« S’il y a une journée où il faut montrer que tout le Québec est derrière ceux qui ont vécu ce drame épouvantable, c’est aujourd’hui », a déclaré M. Legault.

L’enquête de la police sur les lieux du drame a pris fin mercredi soir, et l’autobus a été retiré de la scène, a confirmé la porte-parole du SPL, Erika Landry.

Une veillée aux chandelles devait avoir lieu jeudi soir à l’église Sainte-Rose-de-Lima, dans le quartier Sainte-Rose, à laquelle devait participer le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Avec La Presse canadienne