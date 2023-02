Un projet de loi pour réduire l’attente aux petites créances

Vu la longue attente des dates de procès aux petites créances, le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, prévoit déposer sous peu un projet de loi qui s’attaquera au problème en misant sur la médiation et l’arbitrage, a appris Le Devoir.

L’attente ne cesse de s’allonger aux petites créances, une division de la Cour du Québec qui entend les causes d’une valeur pécuniaire de 15 000 $ et moins. Les citoyens s’y représentent eux-mêmes, sans avocats, pour une foule de réclamations allant du contrat de rénovation non payé à celle dirigée contre un vendeur qui refuse de rembourser un téléviseur défectueux.

Le Barreau du Québec a sonné l’alarme à plusieurs reprises à ce sujet, dont l’automne dernier. Il notait avec inquiétude que l’attente d’un procès aux petites créances s’allongeait de plus en plus, surtout dans certains districts judiciaires.

Les données du gouvernement québécois font état d’une période moyenne de 664 jours — presque deux ans — entre le dépôt de la réclamation et la date de procès. Un autre intervalle est ensuite à prévoir pour l’obtention du jugement qui va régler le litige. En septembre, le Barreau rappelait le cas d’un citoyen qui avait attendu plus de trois ans avant de pouvoir se présenter aux petites créances pour une facture non payée.

Le futur projet de loi vise à favoriser la médiation et l’arbitrage comme stratégies de désengorgement de cette division de la Cour du Québec, a indiqué une source gouvernementale. Il reste à voir quels moyens concrets seront utilisés pour atteindre cet objectif. Le gouvernement pourrait notamment donner suite à l’une des suggestions du Barreau du Québec, soit celle de rendre la médiation obligatoire.

Le ministre Jolin-Barrette a donné le préavis requis en vue du dépôt d’un projet de loi « visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec », comme indiqué au feuilleton de l’Assemblée nationale.

La médiation gratuite existe déjà aux petites créances, mais pas l’arbitrage.

Environ 13 % des dossiers déposés à la Division des petites créances ont fait l’objet d’une médiation en 2021-2022. Ces dernières années, entre 56 % et 60 % des dossiers ayant transité entre les mains d’un médiateur ont été réglés par ce processus, selon le plus récent rapport annuel de gestion du ministère, soit celui pour l’année 2021-2022. Ce document indique de surcroît que la médiation permet de clore un dossier plus rapidement que le processus régulier avec procès et jugement : l’intervalle médian est de 238 jours, contre 512. Le ministère précise toutefois que le ralentissement des activités judiciaires lié à l’état d’urgence sanitaire a eu des répercussions jusque dans l’année 2021-2022.