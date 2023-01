L’homme qui a attaqué une fillette en pleine rue déclaré «accusé à haut risque»

Le jeune homme qui a attaqué une fillette de 10 ans en pleine rue dans le secteur Pointe-aux-Trembles, à Montréal, Tanvir Singh, a été déclaré « accusé à haut risque » mardi matin.

Lors de cette violente agression, survenue en mars 2022, il avait abordé la fillette sur l’heure de lunch, puis l’avait jetée au sol et frappée à répétition à la tête et au visage, lui infligeant de sérieuses blessures. Elle conserve des séquelles psychologiques.

Dès son arrestation, le jour même, la police soupçonnait déjà qu’il souffrait de problèmes de santé mentale, ce qui a été confirmé par un psychiatre à la Cour.

En juillet dernier, l’homme de 22 ans avait été déclaré non criminellement responsable de ses gestes pour cause de troubles mentaux. Cette conclusion signifie que l’accusé n’était pas capable de distinguer le bien du mal au moment des faits reprochés. Il n’a pas pour autant été en liberté car il est depuis hospitalisé à l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel où il va demeurer pour une durée non déterminée.

La Couronne avait requis qu’il soit déclaré accusé à haut risque. Cette qualification n’a finalement pas été contestée par la défense, et le juge l’a décrétée mardi au palais de justice de Montréal, a indiqué la procureure de la Couronne dans cette affaire, Me Annabelle Sheppard.

Cette déclaration d’« accusé à haut risque » a pour effet de rendre sa détention en hôpital psychiatrique encore plus stricte, et sans droit de sortie, sauf exception, a-t-elle expliqué en entrevue. Il ne pourra aller à l’extérieur de l’établissement psychiatrique que pour des soins médicaux ou des traitements, et lorsque des conditions strictes seront rencontrées.

Ce statut d’accusé à haut risque, avec son lot de restrictions, « était important, au niveau de la protection du public » a commenté Me Sheppard.

Pour l’obtenir, elle avait invoqué le fait que les actes posés par Tanvir Singh étaient si brutaux qu’il y avait un risque de préjudice grave pour une autre personne.

La famille de la fillette a été informée du dénouement, a souligné la procureure de la Couronne : celui-ci est susceptible d’amener un certain soulagement, « même s’il ne peut effacer les séquelles subies par la jeune victime », a-t-elle dit.