Une action collective autorisée contre les Frères Maristes

Une action collective vient d’être autorisée par le juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure à l’encontre des Frères Maristes pour des agressions sexuelles commises sur des enfants au Québec. Près de 21 millions $ sont réclamés.

Dans ce dossier comme dans d’autres liés au scandale de pédophilie dans l’Église catholique, les avocats représentant les victimes allèguent que la congrégation religieuse a transféré des fonds à d’autres entités la composant pour éviter de devoir verser cet argent à des victimes.

Dans son jugement sur la demande d’autorisation d’action collective rendu mardi, le magistrat écrit que le demandeur (victime alléguée) reproche aux Frères Maristes les présumées agressions commises par des frères, mais aussi les actions des autres membres de la Congrégation « qui les ont sciemment protégés et mutés et qui ont manoeuvré pour mettre les biens de la Congrégation à l’abri de leurs créanciers, engageant ainsi possiblement la responsabilité des autres personnes morales de la Congrégation ».

Les avocats du bureau Kugler Kandestin, qui représentent le demandeur, affirment que plus de 160 millions $ auraient ainsi été transférés à divers fonds appartenant aux Frères Maristes. Il est à noter qu’aucune de ces allégations n’a encore été prouvée.

Le juge Lussier rappelle que les avocats du bureau Bouchard + avocats représentant la congrégation religieuse rejettent ces prétentions et « contestent en fait l’existence d’un lien de droit » entre B. et les fonds appartenant aux Frères Maristes, en l’occurrence la Fondation Missions Maristes, le Fonds Arthur-Caron et le Fonds Bedford.

Le magistrat a toutefois tranché que « les liens factuels et juridiques entre les différentes [personnes morales] sont trop étroits pour permettre de ne pas autoriser l’action à l’égard de chacune d’elles ».

Agressions en série

Le demandeur dans ce dossier, identifié par l’initiale B., affirme avoir été agressé sexuellement pendant sept ans par un frère mariste qui avait gagné la confiance de ses parents.

Ce religieux travaillait comme conseiller en orientation dans des écoles de Baie-Saint-Paul, Charlevoix et Clermont. Il aurait agressé B. à plusieurs occasions à partir de 1960 alors qu’il lui faisait faire des tours dans sa voiture et qu’il le convoquait dans son bureau, où se trouvait aussi sa chambre, à l’école Baie-Saint-Paul.

Le frère directeur de l’école aurait confronté le frère agresseur à au moins une occasion. Selon B., ce dernier aurait rétorqué : « toi tu t’envoies (sic) ta secrétaire, viens pas me faire chier (sic) avec mes affaires ».

B. affirme que le frère agresseur aurait abusé d’autres garçons, notamment lors d’une visite à Expo 67 à Montréal, d’un tournoi de hockey à Québec et d’une activité de camping à Manic 5. Le frère agresseur aurait plus tard été transféré en Gaspésie et serait décédé dans un accident d’automobile, alors qu’il se trouvait en compagnie d’un garçon.

À la suite de ces agressions, B. dit avoir vécu de la rage et avoir commencé à consommer de l’alcool avec excès.

En vertu du jugement rendu par le juge Lussier, toute personne ayant été agressée sexuellement par un religieux des Frères Maristes au Québec peut s’inscrire à l’action collective, à l’exception des personnes membres de l’action collective Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Les Frères Maristes et al..

B. réclame 950 000 $ en dommages et 20 millions $ sont exigés à titre de dommages-intérêts punitifs et exemplaires pour l’ensemble du groupe. L’action collective vise les Frères Maristes, mais aussi les Oeuvres Rivat, le Fonds Arthur-Caron, le Fonds Bedford, la Fondation Missions Maristes et les Oeuvres Vie Nouvelle.

Plus de 10 000 enfants québécois auraient été abusés par des membres de l’Église catholique, ce qui en fait le plus grand scandale d’abus d’enfants de la province.