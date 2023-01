L’ex-député du Parti québécois Harold LeBel fera huit mois de prison pour avoir agressé sexuellement une collègue de travail en 2017. « Ça vient me chercher d’être vu comme quelqu’un qui est un agresseur », a-t-il dit au moment de recevoir sa peine, jeudi.

M. LeBel sera inscrit pour 20 ans au registre national des délinquants sexuels. « C’est terrible pour moi, ce qui… Ma carrière, mes valeurs profondes. J’ai tout le temps été quelqu’un qui a été proche des groupes qui luttaient contre les agressions », a-t-il soutenu devant le juge Serge Francoeur.

Quelques minutes plus tôt, une des avocates de la poursuite avait lu un texte de la victime, dont l’identité est toujours protégée par une ordonnance de la Cour : « le seul point positif est que cela me permet de tourner la page. […] Mais ça n’efface pas la douleur ni la peine. »

« Vous croyez connaître quelqu’un, et, en quelques secondes, tout s’écroule », a lu Me Manon Gaudreault. « Cela m’a pris du temps à accepter d’être touchée sur certaines parties de mon corps. Il m’arrive de garder ce réflexe de recul encore aujourd’hui. »

Selon l’avocat de la défense, Me Maxime Roy, la décision prise mercredi par la Cour d’appel du Québec quant à la peine de douze mois de l’ingénieur Simon Houle « vient confirmer » la validité de la sentence imposée à M. LeBel.

« Dans “Simon Houle”, ce que la Cour considère, c’est que la gravité est plus grande, considérant le voyeurisme et les photos prises par l’accusé. Ce qui n’est pas le cas dans la situation de M. LeBel [et ce] qui justifie qu’il y a quatre mois de moins de détention », a-t-il indiqué.

L’ex-politicien LeBel avait, lui, été reconnu coupable d’un chef d’agression sexuelle en novembre, mais demeurait jusqu’ici en attente des détails sur sa sentence.

D’autres détails suivront.