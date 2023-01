Des Innus poursuivent Hydro-Québec pour la mégacentrale de Churchill Falls

La plus grosse communauté innue poursuit Hydro-Québec. Le conseil de bande de Uashat Mak Mani-utenam, près de Sept-Îles, réclame plus de 2,2 milliards de dollars pour la destruction de son territoire engendré par la centrale de Churchill Falls, située à cheval entre le Québec et le Labrador.

Territoires de chasse submergés sur près de 6 500 km2, destruction des « lieux spirituels », perturbation de la migration du caribou et donc, de la pratique des activités traditionnelles : la complétion du complexe hydroélectrique de Churchill Falls a profondément nui à la vie des Innus de Uashat Mak Mani-utenam, clament-ils dans une poursuite déposée le 20 janvier à la Cour supérieure du Québec.

« On ne demande pas juste un dédommagement du passé et du présent. C’est une demande à perpétuité. Si on s’en va à la Cour, c’est pour qu’on ait des montants à perpétuité », exige le chef Mike McKenzie, qui représente les quelque 5000 membres de sa communauté, en entrevue au Devoir.

Ils réclament ainsi 2 milliards de dollars pour les dommages passés, 200 millions « à titre de dommages-intérêts punitifs et exemplaires », ainsi que des redevances avoisinant 15 % des profits futurs de l’exploitation de la centrale.

La centrale de 5428 mégawatts a été construite dans les années 1960 et 1970. Hydro-Québec doit renouveler d’ici 2041 le contrat signé à l’époque avec la Churchill Falls Corporation, l’entreprise canadienne qui exploite la centrale. Cette dernière est d’ailleurs visée par la poursuite des Innus pour un autre 200 millions de dollars en dommage et intérêts.

« Cette poursuite-là arrive à bon point. [Hydro-Québec] est en train de négocier un nouveau contrat d’énergie sans aviser les Premières Nations, poursuit le chef. […] Ils n’ont jamais eu de consentement de la communauté de Uashat Mak Mani-utenam. »

Ce projet est « anticonstitutionnel en raison de la violation de nos droits ancestraux », insiste le chef McKenzie.

Hydro-Québec n’a pas voulu commenter le dossier, étant donné sa nature judiciaire. « Nous sommes persuadés que le dialogue qui a cours avec la communauté nous permettra de mettre en place une relation basée sur la confiance », a indiqué un porte-parole, Francis Labbé, par voie écrite.

En décembre dernier, les Innus de Uashat Mak Mani-utenam ont gagné une autre cause devant la Cour supérieure. Ils arguaient qu’Hydro-Québec ne les avait pas suffisamment consultés pour la construction d’une ligne de 15 kilomètres sur leur territoire ancestral. La Cour a statué entre autres que « dans l’esprit de la réconciliation, les discussions doivent se poursuivre ».