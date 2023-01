Un homme de 33 ans au lourd passé criminel arrêté pour tentative de meurtre

Un homme de 33 ans au lourd passé criminel, Simon Trudel-Jobin, fait face à sept accusations, dont celles de tentative de meurtre et de voies de fait grave, après avoir tenté d’étouffer une femme envers qui il avait déjà fait preuve de violence en 2021.

La police de Québec (SPVQ) a arrêté l’accusé peu avant 6 h, lundi matin, dans une résidence de L’Ancienne-Lorette, en périphérie de la capitale. Sa présumée victime, malgré ses nombreuses blessures, avait réussi à s’enfuir dans un « lieu sécuritaire » pour demander d’appeler les secours.

La comparution de Simon Trudel-Jobin a eu lieu le jour même au palais de justice de Québec. La procureure au dossier, Me Laura Dufour-Plamondon, précise que l’individu fait face à neuf chef d’accusation, dont tentative de meurtre, menaces et bris de condition. L’accusé, précise-t-elle, aurait notamment tenté d’asphyxier sa présumée victime.

La scène a eu lieu dans un contexte conjugal, selon le SPVQ, qui précise que les blessures subies par la victime ne laissent pas craindre pour sa vie.

Les déboires judiciaires de l’accusé remontent à 2013. Natif de Rouyn-Noranda, M. Trudel-Jobin avait plaidé coupable, à l’époque, à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies et écopé d’une amende de 1000 $. Quatre ans plus tard, il avouait une nouvelle fois sa culpabilité, cette fois dans une affaire d’entrave à une agente de la paix.

En 2019, l’accusé plaidait coupable, cette fois à des accusations de fraude, d’entrée par effraction dans le but d’y commettre un acte criminel et de voies de fait. Il avait écopé d’une peine d’emprisonnement de six mois suivie de deux ans de probation.

À quelques mois d’intervalles en 2021, Simon Trudel-Jobin a fait l’objet de deux plaintes, provenant de deux femmes différentes, pour voies de fait et agression armée. La cour lui avait accordé une libération conditionnelle.

Me Laura Dufour-Plamondon précise que la couronne, cette fois-ci, s’objecte à la libération de l’accusé.