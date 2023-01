Pas de libération avant au moins 14 ans pour le tueur de Kim-Jessica Gagné

Le meurtrier de la Québécoise Kim-Jessica Gagné, tuée par son copain à Toronto en juillet 2021, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Bronson Lake a entendu sa peine dans une salle de cour du centre-ville de Toronto en présence de la famille et des amies de la victime, qui avaient fait la route du Québec.

« En tant que la mère de la victime, il n’y a jamais aucune sentence… que ce soit 14 ou 16 ans, ça importe peu : ma fille n’est plus là. Il a brisé ma vie et celle de ma fille », a soupiré Manon Gagné, la mère de la victime. Elle disait toutefois espérer une peine d’au moins 15 ans. « Il n’y a pas un nombre d’années qui nous auraient satisfait », poursuit Mélanie Lapointe, qui était venue à Toronto avec Manon Gagné, le conjoint de cette dernière et une amie. « 14 ans c’est rien. Il peut refaire sa vie et avoir des enfants », a-t-elle ajouté.

Les deux femmes sont les seules à avoir livré une déclaration de la victime en personne en cour. L’expérience a soulagé la mère de la victime. « Ça m’a fait du bien de le lire devant lui et de dire certaines phrases, comme quoi ils auraient eu des enfants », dit-elle. « Tu te sentais accompli dans ta vie de femme et tu te sentais prêt à avoir des enfants pour leur transmettre ton savoir et leur donner tout l’amour qu’ils auraient besoin », a-t-elle raconté en français, au lutrin.

« Kim faisait confiance à peu de personnes. L’accusé a gagné sa confiance et je lui faisais confiance. Je pensais qu’il serait une présence calme pour la tornade qu’elle était », a expliqué Mélanie Lapointe à quelques mètres de Bronson Lake, assis dans le box des accusés. « Je ne peux plus faire confiance à un autre homme », a-t-elle confié. Les deux amies, dit-elle, « faisaient tout ensemble ». « On travaillait ensemble. On voyageait ensemble ».

16 ans demandés

Lors d’une courte allocution, le juge Robert Goldstein, de la Cour supérieure, a déclaré que la peine aurait été plus longue n’eut été du plaidoyer de culpabilité de l’accusé de 32 ans au mois de novembre. La peine d’au moins 14 ans était toutefois méritée notamment en raison du caractère « brutal » du meurtre, a déclaré le juge. Kim-Jessica Gagné a succombé à des blessures associées à un traumatisme contondant. Bronson Lake s’est brièvement excusé à la famille de la victime avant de connaître sa peine.

La Couronne demandait que Bronson Lake purge une peine de 16 ans avant d’être éligible à la libération conditionnelle. Elle n’avait pas demandé plus de 17 ans — le seuil maximal pour des meurtres conjugaux du genre, selon le procureur — puisque l’accusé n’avait pas de dossier criminel et qu’il avait plaidé coupable. « Il a abusé de la confiance de la victime et l’a tué dans l’endroit où on s’imagine le plus en sécurité, soit à la maison », a par contre souligné le procureur Paul Alexander.

Les amies de Kim-Jessica Gagné, qui avait 33 ans, étaient insatisfaites avec les accusations de meurtre au deuxième degré portées à l’endroit de Bronson Lake. Selon ces dernières, la Couronne les aurait informés que les accusations seraient au premier degré — ce qui lui aurait valu une peine plus longue — pour finalement revenir sur sa décision. « J’aurais aimé qu’on envoie un message [aux autres hommes] », avait affirmé en novembre Mélanie Lapointe.

Un vide dans la famille

Le procureur de la Couronne a lu plusieurs déclarations rédigées par des membres de la famille de la victime. « Personne ne mérite ce qui est arrivé à ma grande soeur », s’est désolé Pier-Olivier Pigeon. « Ton absence me fait tellement mal », a-t-il dit. « Depuis l’annonce de la mort, je vis constamment dans la peur », a admis la cousine de la victime, Geneviève Gagné. « Ai-je assez confiance pour dormir à côté de mon conjoint ? Si c’était possible pour Kim d’être assassinée, qui est l’abri ? », se demande-t-elle.

Manon Gagné et Mélanie Lapointe se parlent presque tous les jours depuis la mort de Kim-Jessica Gagné l’an dernier. La détermination de la peine, disent-elles, leur permet d’« aller vers l’avant » même si elles n’ont pas terminé de faire leur deuil. Au moins, note sa meilleure amie, « la confrontation — de voir lui et sa famille — est derrière nous ».

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.