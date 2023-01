Deux initiatives de justice québécoise mises de l’avant en France

Deux initiatives québécoises en justice, soit le programme enfant témoin et la procédure de règlement de litiges à l’amiable sous l’oeil d’un juge, ont fait des petits de l’autre côté de l’Atlantique : le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a livré un discours il y a quelques jours, signalant son intention d’intégrer ces mesures dans le système judiciaire de son pays.

M. Dupond-Moretti est venu au Québec en novembre dernier et y a rencontré son homologue, Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice du Québec.

Les deux hommes avaient alors échangé sur diverses initiatives et évalué comment elles pourraient améliorer leurs systèmes de justice respectifs, avait alors rapporté M. Jolin-Barrette.

Dans un discours prononcé le 5 janvier, le ministre Dupond-Moretti a présenté à la presse son plan d’action, issu des États généraux de la justice, soit le résultat du travail de nombreux comités mais aussi de consultations auprès du public.

D’entrée de jeu, il a résumé les préoccupations des Français en matière de justice : « trop lente et trop complexe », des enjeux aussi soulevés à maintes reprises au Québec.

Dans les « actions concrètes » qu’il veut déployer pour rendre la justice plus accessible, se trouve celle-ci : les conférences de règlement à l’amiable dans des litiges civils – lors desquelles les parties se retrouvent avec leurs avocats dans une salle avec un juge qui n’est pas là pour décider de l’issue, mais bien pour tenter de les rapprocher. Ce n’est pas un procès, mais plutôt un mode alternatif de résolution de conflits.

« Inspirée de la pratique québécoise, cette nouvelle procédure permet au juge d’aider les parties, avec leurs avocats, à trouver un accord. Ainsi, au Québec, le taux de succès de ces procédures de règlement amiable est de 72 % », a-t-il déclaré dans son discours.

« Les juges et les avocats que j’ai rencontrés là-bas m’ont dit la satisfaction qui était la leur de contribuer à pacifier, en dehors des salles d’audiences, les rapports entre leurs concitoyens. »

Le ministre Dupond-Moretti a aussi parlé d’intégrer dans le système français l’initiative connue au Québec sous le vocable « programme enfant témoin » pour les petites victimes qui doivent témoigner en Cour.

Cette dernière mesure consiste à préparer l’enfant à la rencontre judiciaire, à lui faire découvrir la salle de l’audience et donc à lui permettre d’appréhender par avance les lieux dans lesquels il sera amené à prendre la parole, a expliqué le ministre Dupond-Moretti.

Ce programme existe au Québec depuis un certain temps. Créé par le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de l’Outaouais, le ministère de la Justice du Québec a annoncé en mars 2021 qu’il financerait son déploiement partout dans la province.

Dans son discours, le ministre français de la justice a souligné d’autres préoccupations qui sont familières aux juristes québécois : la nécessité d’une plus grande numérisation de la justice — se fixant un objectif de « ministère de la Justice zéro papier » pour 2027 — et l’embauche de personnel pour que la justice roule plus allègrement. Il a parlé d’engager 10 000 personnes supplémentaires d’ici quatre ans, dont 1500 magistrats et 1500 greffiers.