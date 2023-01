Début du procès des Farfadaas qui ont bloqué le tunnel L.-H.-La Fontaine en 2021

Le procès criminel de plusieurs personnes, dont des membres du groupe anti-mesures sanitaires les « Farfadaas », accusés d’avoir bloqué le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en mars 2021, a commencé lundi matin au palais de justice de Montréal.

Le leader du mouvement antimasque, Mario Roy, l’ancien chef de La Meute, Steeve « L’Artiss » Charland, ainsi qu’André Desfossés, Tommy Rioux, et Karol Tardif, ont été accusés de méfait, soit d’avoir bloqué le tunnel, ainsi que de complot pour avoir planifié cette activité concertée. Ils se représentent tous eux-mêmes, sans avocat.

Dans un revirement de situation en début de matinée, André Desfossés a coupé court aux procédures judiciaires intentées contre lui : il a plaidé coupable à l’accusation de méfait, et la Couronne a retiré le chef de complot. À l’origine, sept personnes avaient été inculpées dans cette affaire. Un homme avait toutefois déjà plaidé coupable et écopé d’une peine de prison discontinue de 45 jours et un autre est décédé avant procès.

Celui-ci se poursuit donc pour les quatre accusés restant, devant le juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec.

Voici les faits qu’on leur reproche : d’avoir bloqué les trois voies du tunnel en direction de Montréal, arrêtant complètement la circulation, le 13 mars 2021 aux environs de 18 h 30.

Ce jour-là, une très importante foule s’était rassemblée à Montréal pour dénoncer les mesures sanitaires qui visaient à contrer la propagation de la Covid-19. Beaucoup ont ainsi tenu pour acquis que le blocage du pont avait été planifié en marge de cette manifestation, mais Mario Roy a indiqué qu’il avait plutôt pour but de dénoncer la brutalité policière.

Diverses vidéos visionnées dans la salle de cour lundi — certaines de passagers et d’autres enregistrées par les caméras du tunnel — montrent deux rangées de véhicules sur les trois voies, s’immobilisant dans le tunnel. Des passagers en sont descendus afin de chanter sur le pavé, au son des coups de klaxon et d’insultes dirigées envers le premier ministre québécois, François Legault. L’on voit ensuite un automobiliste, excédé, attaquer à coups de marteau des véhicules des manifestants. L’arrêt de la circulation a duré environ 5 minutes, selon le procureur de la Couronne, Me Martin Bourgeois.

Le procès a le potentiel de réexaminer les règles entourant les manifestations et les limites de la liberté d’expression.

Sur le parvis du palais de justice, avant de se rendre à la salle de procès, M. Roy a qualifié les accusations portées contre lui de « farfelues ». « Vous allez voir, la vérité va sortir lors du procès », a-t-il lancé.

Après qu’André Desfossés eut plaidé coupable, il l’a traité de « traître » et de « pas de couilles » devant les journalistes au palais de justice.

« Quand on attend un procès parce qu’on a des revendications à faire, il faut aller au bout de ses revendications », a-t-il lancé.

Le premier témoin du procès a été une femme qui était passagère d’une voiture, tout juste derrière les véhicules des manifestants. « J’avais peur, a-t-elle témoigné. On ne savait pas ce qui se passait. On était pris dans un endroit fermé. »

Les accusés l’ont contre-interrogée et elle a reconnu que les véhicules des manifestants se sont immobilisés de façon « sécuritaire » dans le tunnel et que leurs occupants n’ont pas posé de gestes de violence.

Le procès est prévu pour plusieurs jours.