Action collective contre Air Canada pour des vols annulés par «manque de personnel»

Une action collective a été déposée contre Air Canada au nom de voyageurs ayant subi des retards ou des annulations de vols par manque de personnel de bord. Et cette fois-ci, ils dénoncent une situation bien particulière, soit le fait que le transporteur aérien ait refusé de leur payer une indemnité en qualifiant la situation de « problème de sécurité ».

L’action a été déposée au palais de justice de Montréal en décembre et vise à la fois Air Canada, Air Canada Rouge et Jazz Aviation.

Celle qui propose d’intenter cette action en justice est Michèle Dussault, une résidante de Carignan, en Montérégie, qui devait voyager avec cinq membres de sa famille de Montréal jusqu’au New Jersey afin de monter à bord d’un bateau de croisière à destination des Bermudes à l’été 2022. Le vol qu’elle avait choisi devait atterrir à Newark la veille de l’embarquement à bord du navire.

En route vers l’aéroport de Montréal, la famille a reçu un message texte d’Air Canada l’avisant que leur vol était annulé vu un « manque de personnel », est-il allégué dans la demande.

Selon ses allégations, le transporteur aérien leur a automatiquement réservé des places sur deux vols différents.

Craignant d’autres annulations, et devant absolument arriver à temps pour le départ de la croisière, la famille a « pris les choses en main » et a conduit jusqu’à l’aéroport américain où ils étaient attendus.

Ils affirment ne pas avoir été remboursés pour leurs billets, et que leur réclamation pour une compensation a été refusée, puisque le vol a été annulé pour des « raisons de sécurité ».

Air Canada n’a pas respecté ses obligations contractuelles, est-il allégué.

Selon le contrat d’achat des billets d’avion, un passager n’est pas éligible à une compensation si le retard ou l’annulation a été causé par une raison « hors du contrôle du transporteur (par exemple, une guerre ou un désastre naturel) ou pour des raisons de sécurité », par exemple en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Le manque d’équipage est la plupart du temps une circonstance prévisible pour le transporteur et sur laquelle il a un contrôle, sauf en cas de force majeure, allègue-t-on dans la procédure.

La demanderesse s’appuie notamment sur une décision de 2021 de l’Office des Transports du Canada qui a tranché que « le manque d’équipage fait partie des opérations régulières et doit être anticipé et planifié. »

Air Canada a décidé que les vols annulés en raison du manque d’équipage seraient tous qualifiés de « problèmes de sécurité » afin d’éviter de devoir payer l’indemnité aux passagers, peut-on lire dans la demande d’action collective.

C’est pourquoi l’action réclame pour chacun des passagers ayant subi une annulation ou un retard de vol depuis le 15 décembre 2019 l’indemnité prévue au contrat, en plus de dommages compensatoires et de 1000 $ en dommages punitifs.

Aucun des faits allégués dans cette action n’a encore été prouvé devant un tribunal, et l’action elle-même n’a pas encore reçu le feu vert d’un juge. Cette étape lui permettrait d’aller de l’avant et de se rendre à procès où la responsabilité du transporteur et des entreprises affiliées sera tranchée.

Air Canada a indiqué avoir reçu copie de la demande d’autorisation de l’action collective, mais n’a pas voulu indiquer quels seraient ses moyens de défense.