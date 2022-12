Un gardien suspendu après la mort d’un détenu à la prison de Bordeaux

Un agent des services correctionnels de la prison de Bordeaux, à Montréal, a été suspendu temporairement à la suite de la mort d’un détenu de 21 ans. Deux enquêtes sont en cours.

Le 24 décembre, Nicous D’Andre Spring a été conduit par ambulance dans un centre hospitalier après avoir perdu connaissance en raison d’une « intervention physique » survenue en après-midi à la prison de Bordeaux. Sa mort a été constatée à l’hôpital le lendemain, confirme par courriel le ministère de la Sécurité publique (MSP), qui a entamé « une enquête administrative » pour faire la lumière sur cette affaire.

Dans le cadre de « l’analyse préliminaire des événements par le sous-ministériat des services correctionnels du MSP », un agent des services correctionnels de l’établissement pénitentiaire de Bordeaux « a été relevé provisoirement de ses fonctions », ajoute une porte-parole du MSP, Marie-Josée Montminy.

La division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec mène par ailleurs une enquête. Une autopsie doit avoir lieu dans les prochains jours afin de comprendre les causes et les circonstances de la mort du détenu, confirme au Devoir une porte-parole du corps de police.

« Il appartient aux policiers de déterminer si des accusations doivent être déposées à l’issue d’une enquête criminelle et au coroner de déterminer la cause du décès », explique pour sa part Mme Montminy.

On ignore actuellement les circonstances exactes du décès de Nicous D’Andre Spring et le rôle que des agents des services correctionnels pourraient avoir joué dans celui-ci.

Veillée aux chandelles

Nicous D’Andre Spring était détenu en attendant son procès en lien avec des chefs d’accusation de voies de fait, de voies de fait contre un agent de la paix, de port d’arme dans un dessein dangereux et d’omission de se conformer à une ordonnance.

Le jeune homme était connu des résidents de son quartier de Notre-Dame-de-Grâce, notamment comme chanteur de rap. Une veillée aux chandelles aura d’ailleurs lieu vendredi soir pour lui rendre hommage dans un parc du secteur.

« Il était doux, généreux, gentil, beau et aimant par-dessus tout. Il a toujours été vu avec un sourire sur son visage. Nicous aimait beaucoup sa famille, il rendait toujours visite quand il le pouvait, nous saluant avec de gros câlins et il était toujours là quand on avait besoin de lui. Qu’il repose dans la paix éternelle », a écrit la soeur du défunt dans le cadre d’une collecte de dons en ligne visant à financer ses funérailles. Jeudi matin, celle-ci avait permis d’amasser plus de 4000 $.