Le reportage sur le chorégraphe Steve Bolton était d’intérêt public, dit une journaliste

Il n’y avait pas d’intention de détruire la carrière du chorégraphe Steve Bolton en publiant une enquête sur lui, mais bien de rapporter des faits qui étaient d’intérêt public, a déclaré l’une des deux journalistes de La Presse poursuivies en diffamation.

Selon Stéphanie Vallet, qui travaille désormais comme journaliste d’enquête au Devoir, les comportements de Steve Bolton allégués par plusieurs danseurs méritaient d’être rapportés et étaient d’intérêt public, vu les plaintes qu’ils ont faites auprès de l’Union des artistes (UDA), et aussi car il est un « chorégraphe de renom » qui avait plusieurs spectacles en cours et qui travaillait beaucoup avec des jeunes, qui pourraient être plus affectés que les adultes par les comportements reprochés, comme les abus verbaux allégués.

Dans le reportage attaqué, l’on peut lire qu’une vingtaine de plaintes avaient été déposées auprès de l’UDA contre le chorégraphe, contenant des allégations allant de la violence verbale et physique à des conditions de travail intenables et à de l’abus de pouvoir et du harcèlement.

Selon M. Bolton, les deux journalistes — Mme Vallet et la cheffe de l’unité des enquêtes Katia Gagnon — ont rapporté des allégations fausses et trompeuses et fait des choix inéquitables dans les informations qu’elles ont recueillies, favorisant les témoignages de ceux qui lui reprochaient des choses par rapport à ceux qui ont rapporté avoir de bonnes expériences de travail avec lui. Il leur reproche une enquête journalistique « bâclée » et des contraventions aux normes de la profession. Dans son action en justice, il déplore la « recherche de sensationnalisme manifeste. »

Interrogée et contre-interrogée par les avocats pendant une journée et demie, Mme Vallet a défendu et détaillé son travail, énumérant les multiples démarches effectuées pour recueillir les informations et pour corroborer les allégations : appels, longues entrevues, obtention de documents, de photos, d’enregistrements, de courriels et de dossiers médicaux.

Par exemple, elle a notamment expliqué qu’un exercice physique dénoncé par des victimes alléguées avait été relaté dans l’article car il lui avait été rapporté par plusieurs personnes.

« Ça commence à dessiner un “pattern” et c’est pertinent d’un point de vue journalistique », a relaté la journaliste à la juge Karen Kear-Jodoin, de la Cour supérieure, au palais de justice de Montréal.

Quant à l’entrevue avec le chorégraphe, elle a duré 2 h 20, dit-elle, et dans l’article, « pour chaque fait allégué, il y a la version de M. Bolton ».

Mme Vallet a contacté des personnes qu’il a suggérées et qui allaient, selon lui, témoigner en sa faveur.

En contre-interrogatoire, l’un des avocats de M. Bolton, Me Marc-Antoine Côté, l’a confrontée sur ses démarches de travail, notamment sur certains propos qu’elle a tenus en entrevue avec diverses personnes, et sur certains faits favorables à M. Bolton qui auraient été omis de l’article.

Par exemple, il lui reproche de ne pas avoir inclus les affirmations d’une danseuse qui soutient qu’elle ne l’a jamais vu être violent et celles du metteur en scène Serge Postigo qui assure qu’on ne lui a jamais rapporté de tels actes.

« Mme Vallet, ces éléments-là ne se retrouvent pas dans votre article ? » a demandé l’avocat.

Ce à quoi la journaliste a répliqué que des éléments de violence lui ont été rapportés par une personne et confirmés par d’autres et qu’ainsi, ils pouvaient être inclus dans le reportage. Que M. Postigo dise ne rien avoir entendu à ce sujet ne contredit pas les allégations « rapportées et corroborées », ajoute-t-elle.

Me Côté a aussi tenté de démontrer des lacunes dans son travail en la questionnant sur des questions qu’elle n’a pas posées lors de ses entrevues — et que lui estime vraisemblablement pertinentes.

Le procès en est maintenant rendu à l’étape lors de laquelle des experts en normes et éthique journalistique témoignent afin d’éclairer le tribunal sur les façons de faire de la profession.

Pour avoir gain de cause et obtenir une compensation financière, M. Bolton doit prouver que les journalistes ont commis une ou des fautes — elles sont tenues à une obligation de moyens, c’est-à-dire de faire ce qu’un journaliste diligent et prudent aurait fait dans les mêmes circonstances — et non pas à un standard de perfection. Il doit aussi prouver que leurs fautes sont la cause des dommages qu’il allègue, notamment la perte de contrats.