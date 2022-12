Le Canadien Pacifique n’est pas responsable de la tragédie de Lac-Mégantic, tranche un juge

L’entreprise ferroviaire Canadien Pacifique (CP) n’est pas responsable de la tragédie de Lac-Mégantic, tranche le juge du procès civil qui rejette notamment l’action collective intentée contre elle.

Le déraillement d’un train à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013 avait fait 47 morts et détruit le centre-ville de la petite municipalité de l’Estrie.

Trois citoyens avaient notamment entrepris cette action collective pour tous les dommages subis par ses habitants et ses entreprises.

Dans son jugement rendu mercredi, le magistrat explique que les agissements qu’ils reprochent au CP, « qu’ils soient fautifs ou non, ne sont pas la cause directe, immédiate et logique des préjudices subis par l’ensemble des victimes ».

Cette responsabilité repose plutôt sur le dernier conducteur du convoi, Thomas Harding, et sur l’entreprise qui l’employait, la Montreal Maine & Atlantic Canada Company (MMA) — désormais en faillite.

Plus de détails suivront.